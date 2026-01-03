お笑いタレントの有吉弘行（51）が3日、NHK「生放送！紅白歌合戦お正月スペシャル」（後7・20）に出演し、司会を務めた昨年大みそか「NHK紅白歌合戦」を振り返った。

3年連続3回目の司会を担当した今回は、三山ひろしの歌唱時に行われる恒例の“けん玉チャレンジ”にも登場。1番手を任されたが、29日に行われたリハーサルでは2回連続でミスしてしまい、楽屋で練習を繰り返す姿が明かされた。

チャレンジ直前も「引き受けなければ良かったです」と弱気だったが、見事成功してホッとした表情。番組で「アルコ＆ピース」から「我々の見たことのない顔だった」「あんな顔するんですね」といじられると、「安請け合いするもんじゃないね」としみじみ。

「それで頭いっぱいになっちゃった。大変でしたよ、吐きそうでした。けん玉嫌いですもん、今」と言い放ち、スタジオを盛り上げた。

けん玉チャレンジに参加した新浜レオンは「リハーサルで有吉さんが落としてからみんな緊張してたんですよ。とんでもない緊張感で」と舞台裏を告白。有吉は「笑ってごまかすしかなかった」と大笑いで振り返っていた。

「けん玉世界記録への道」では昨年の128人を超える129人連続で成功してギネス世界記録を達成。有吉も「最高です！三山さん、おめでとう」と大喜びしていた。