お笑いコンビ「エバース」の佐々木隆史と町田和樹が、３日更新のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「さまぁ〜ずチャンネル」に出演。賞金の配分を明かした。

コンビについて、ネタ作りは、ほぼ佐々木。賞レースの賞金は、１９対１で佐々木が多く獲得する特殊な配分だという。

しかし、これは町田も「そういう約束のもと」と了承済み。佐々木によると「何年か前、賞レースの決勝とか全然行けてなかった時、町田はめっちゃ合コン行っていた。合コン行ってネタ合わせに来ないとかもめっちゃあったんです」という。

「その時に『（町田が）合コン取るんだったら、賞レースで優勝したら俺に賞金くれ。賞金を５対５で分けたいならネタ合わせに来い』って言った。そしたらこいつ、合コンに行った」と暴露した。

それでも町田は優勝を狙う。「共演者やファンの方とかには手を出さない」ため、主戦場は「キャバクラのみです」。「それか街で出会ったりとか、足で稼いでいます」というが、全然うまくいかないのだそう。

そこで町田は「優勝しかないなって思います。優勝したら、全てがひっくり返ると信じてこの１年頑張ってきた」と話し「キャバ嬢は優勝しないと（町田を）知らない。優勝以外、意味がない」と力を込めた。