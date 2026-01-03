今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、猫ちゃんを抱っこしようとした際の様子。しかし、こちらの猫ちゃん、どうやら抱っこは苦手なようです。投稿はXにて、14.2万回以上表示。9000件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：飼い主さんに抱っこされた猫→『嫌すぎた』結果……笑ってしまう瞬間】

抱っこ嫌すぎて顔ない

今回、Xに投稿したのは「うるりちゃん」さん。登場したのは、猫のうるりちゃんです。

うるりちゃんは、人間大好きな甘えん坊猫ちゃん。しかし、抱っこに関しては話が別。実は、うるりちゃんは抱っこが苦手みたいです。

この日も、投稿主さんが抱き上げようとしたところ、うるりちゃんは全力で拒否。体を伸ばし、必死に抜け出そうとしたそうです。そして、暴れている様子を撮影されたところ、なんと頭がないデュラハン状態の写真になってしまったみたいです。

抱っこキライなうるりちゃん、Xにて注目を集める

抱っこを嫌がった結果、顔がない写真になってしまった、うるりちゃん。その投稿は、Xにてたくさん注目された模様。Xユーザーからは、「ネコバウアー決めてますね」といった声も寄せられていました。

今回、抱っこを嫌がってしまった、うるりちゃんですが内心は投稿主さんのことが大好きなはず。もしかすると、抱っこウェルカムな日が来る…かもしれませんね。

Xアカウント「うるりちゃん」では、猫のうるりちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も、うるりちゃんの魅力が詰まっています。

写真・動画提供：Xアカウント「うるりちゃん」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。