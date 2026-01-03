持ち歩いて自慢したいッ！【Francfranc】可愛さにうっとり♡「日用雑貨」

見ているだけで気分が高まるインテリアや雑貨が揃う【Francfranc】。トレンドや季節感をほどよく取り入れたデザインは、暮らしにアクセントを添えてくれるだけでなく、ファッション感覚で楽しめるのも魅力です。今回は、そんな【Francfranc】から、毎日をさり気なくおしゃれに彩るミニサイズの「日用雑貨」をピックアップしてご紹介します。

実用的で可愛さも◎ シンプルコーデも華やかに格上げ

パッと見はハートとリボンが付いた可愛らしいチャームですが、実はミラーとブラシがセットになった優秀品。カラビナ付きなのでバッグやポーチに取り付けも簡単！「チャーム付き ミラー & ブラシ ライトブルー」は\1,600（税込）で、ピンクとホワイト、シルバーも展開しています。

可愛すぎてメロメロ！ 贈り物にもおすすめ

「後ろ姿までちゃんと可愛い」「“映える”癒しの存在だよ」と、@risa_.pianoさんが興奮気味に紹介するのは「ミニベアー ツリー グリーン」。ツリーの仮装をしたベアは、説明不要の可愛さです。オーナメントとして飾るのも良し、ホリデーギフトとして贈るも良し！ サイズはW70 × D45 × H132mmで、今ならSALE価格\960（税込）でGETできますよ。

取り出しやすさもポイント！ 洗練デザインのおしゃれポーチ

メイクグッズや小物入れとして重宝すること間違いなし！ コロンとしたフォルムも可愛い「ツイード ポーチ S ピンク」は\2,500（税込）。サイドまでファスナーがあるので間口が大きいのもGOOD！ サイズはW140 × D80 × H90mmです。

憂うつな朝もテンション爆上がり！

見ているだけで心がときめく！ キラキラ輝くケースが印象的な「ティアラ ブラシセット レッドゴールド（5本セット）」は\2,380（税込）。チークブラシ・アイシャドウブラシ・アイシャドウチップ・リップブラシ・アイブローコームが入っているので、これ1つあればメイクもバッチリ。メイク時間が楽しくなりそう。

【Francfranc】の日用雑貨は、どれもデザイン性と使いやすさを兼ね備えた優秀品です。気になったらお店・オンラインストアをチェックして！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@risa_.piano様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N