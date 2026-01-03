第102回箱根駅伝復路

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が大会新となる10時間37分34秒で3年連続9度目の総合優勝を果たした。関東学生連合はオープン参加での出場。7区で起用された東大の秋吉拓真（4年）は1時間2分53秒と区間4位相当のタイムでタスキを繋いだ。沿道からのユニークな応援が「政治家みたいなポスター」とファンの笑いを誘っていた。

まるで選挙のようだった。沿道で掲げられたのはジャージ姿で腕を組む秋吉の写真。黄色い文字で大きく「あきよし 拓真」と記されている。「力をパワーに」というスローガンのようなものも。4区を走った東大大学院・本多健亮（修士2年）のポスターも横に並んでいた。

前回大会で東大大学院生として関東学生連合の9区を走り、8区の秋吉と“赤門リレー”を実現させた古川大晃さんがXで写真を公開。「政治家みたいなポスターあった」とつづった。コメント欄には「めっちゃウケるw」「さすが東大応援団！いい！すごくいい！」「力をパワーにって何やw」「このポスターが好きすぎる」「しれっと小泉構文」「こ、これが、東大か…」「進次郎構文…」などの声が並んでいた。



