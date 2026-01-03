

高コスパな指輪型のスマートリング「RingConn Gen 2 Air」をレビュー！

より小さなウェアラブル機器として指輪型の「スマートリング」が注目されています。スマートリングは腕時計型のスマートウォッチやブレスレット型のスマートバンドのようにディスプレイを搭載して画面で情報を確認することはできないものの、日々の健康管理機器として手軽に利用ができます。そうした中で中国・香港を拠点とするRingConnが展開するスマートリングブランド「RingConn（リンコン）」における新商品としてより入手しやすい価格となった「RingConn Gen 2 Air」が日本で2025年11月13日（木）に発売されました。日本ではRingConnの日本販売代理店であるAcalieが販売するとのこと。今回はそんなRingConn Gen 2 Airを試す機会がありましたので紹介したいと思います。



RingConn Gen 2 Airのパッケージ（箱）。同梱品はRingConn Gen 2 Air本体のほか、充電ドック（ドック式の充電器）およびUSB Type-C to Cケーブル、取扱説明書とクイックスタートガイドといった紙類



RingConnのサイジングキット。店舗以外のECサイトではまずは無料でこのRingConnサイジングキットが届く。ただし、Amazon.co.jpでは1,000円となっている模様



RingConn Gen 2 Airを装着した例。なお、RinConnでは利き手ではない方の人差し指または中指、薬指に装着することを推奨しています



RingConn Gen 2 Airに付属する専用充電ドック



RingConnアプリの1日の表示例

2



RingConn Smart Ringアプリの睡眠の分析



RingConn Smart Ringアプリの習慣生活点数および健康リスク検知、リング検索

なお、価格（金額はすべて税込）はオープンながら希望小売価格およびAcalieが運営する公式Webサイト（ https://ringconn-acalie.jp/ ）内の公式Webストアでは34,800円で、販路は公式Webストアのほか、ビックカメラやヨドバシカメラ、ヤマダデンキ、ノジマといった量販店のECサイトと一部店舗に加え、Amazon.co.jpや楽天市場、Yahoo!ショッピングなどとなっています。RingConn Gen 2 Airは日本でもクラウドファンディングサービス「Makuake」にて史上最高応援金額の1.42億円（3678人）の支援を達成した上、家電テスト専門誌『家電批評』（2025年12月号）においてスマートリング（買い切り型）部門の「年間総合ベストバイ2025」を受賞し約半年の間で25万個に販売数を伸ばした人気モデルとなった「RingConn Gen 2」に続く新機種です。違いとしてはRingConn Gen 2と同様にRingConnの「高精度で続けやすい」というコンセプトは共通させつつ、RingConn Gen 2ではより医療レベルに近い睡眠分析を行え、特にいびきで悩んでいる人に向いていますが、RingConn Gen 2 Airはまずは手軽に健康管理をしたい人に向けて希望小売価格が52,800円だったRingConn Gen 2よりも安くなっているため、コストパフォーマンス（コスパ）が良くなっています。RingConn Gen 2 Airは他のRingConnのスマートリングと同様に日本における標準的なリングサイズとは異なる独自のサイズ基準（おおむねUSサイズで6〜14号の9サイズ）を採用しているため、RingConnサイジングキットにてサイズを選択することができます。なお、日本販売代理店の公式Webサイトの「RingConn スマートリング取扱店舗一覧」（ https://ringconn-acalie.jp/store ）では購入できる店舗のほか、RingConnサイジングキットのサンプルリングを試せる実店舗も検索できるようになっています。外装はチタン合金製のRingConn Gen 2とは異なり、RingConn Gen 2 Airはステンレススチール製で、厚さは約2mm、幅は約6.8mm、質量はサイズによって約2.5〜4gとなっており、軽量な指輪型のスマートリングです。色は鏡のような光沢感がある王道カラーである「ギャラクシーシルバー（Galaxy Silver）」と太陽の光を浴びたようなクラシックでエレガンスを感じさせる色合い「デューンゴールド（Dune Gold）」の2種類が用意されています。またIP68準拠の防水・防塵対応に対応しているほか、IP68準拠の防水・防塵対応に対応しているほか、おおよそ10気圧防水（10ATM）となる水深100メートル（328フィート）までの防水にも対応しており、日常の水仕事だけでなく、水泳などでも付けっぱなしで利用できます。充電は付属している充電ドックで行い、90分の急速充電に対応しており、最長10日間の電池持ちとなっているため、おおよそ週1回の充電での活用ができます。AIとマルチセンサーデータを統合して睡眠や心拍数、ストレスレベル、血中酸素、身体活動、月経周期などの主要な健康指標を継続的に追跡します。RingConn Gen 2 Airで取得したデータは専用のスマホなど向けアプリ「RingConn Smart Ring」（Android 8.0以降）または「RingConn」（iOS 14.0以降）で同期してデータを分析でき、デ一夕保存先はイギリスにあるサーバーに保存されるとのことです。また内蔵のAIアシスタントがパーソナライズされたレポートとガイダンスを提供し、健康と毎日の習慣を強化します。RingConn Smart Ringアプリのトップページでは当日の分析結果をまとめて表示します。なお、RingConn Gen 2は睡眠時無呼吸モニタリング機能を搭載していますが、RingConn Gen 2 Airは非搭載となります。睡眠分析は睡眠時間および心拍数、心拍変動、血中酸素濃度（SpO）、体温（皮膚温度）、呼吸率などのデータを詳細に取得して行い、データを総合的に分析して習慣生活点数や健康リスク検知を表示します。またワークアウトやストレス管理、月経管理にも対応しています。さらにリング検索機能を持っているため、紛失時などに便利に利用できます。このようにRingConn Gen 2 Airはよりリーズナブルな価格でサブスクの費用も不要なため、気軽に利用開始ができるスマートリングになっており、健康管理に興味のある人にとって詳細な分析結果は役立つでしょう。RingConnサイジングキットでサイズを選択することで、日常に装着していて負担がなく利用ができ、スマートリングで健康管理を試したいユーザーにおすすめです。

記事執筆：伊藤浩一

