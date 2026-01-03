モデル、タレント、プロ雀士として活躍する“役満ボディ”岡田紗佳がこのほど、SPA!デジタル写真集「美脚輪舞曲」（扶桑社）の発売を記念して、誌面カットを公開した。



【写真】美スタイル＆憂いの表情でダブル役満です！

大人の色香たっぷりに、芸術的なスタイルで魅了するおかぴーこと岡田紗佳だが、本作では“美脚”をテーマに撮り下ろし。表紙カットから包み隠さず全容を公開しており、女性らしいラインと脚線美で、読者を魅了させてくれる。



そしてページをめくっても、すらっとした女性らしいほっそりした太ももが露わとなっており、彼シャツ姿も必見だ。さらにスニーカーを履いたまま、インナーブラ＆ショーツのセットコーデでも、素晴らしいプロポーションを披露している。ほかにもスタイル際立つ衣装をまとい、アンニュイな表情と美貌で、目線を釘付けにしまう。



国宝級の美脚と憂いの表情は、すべての男の心を鷲掴み！ 麻雀役の様なタイトル「美脚輪舞曲」という上がり手で、ロンをかましてくれる!!



岡田紗佳は、1994年、東京都生まれ。モデル、タレント、プロ雀士としてマルチに活躍。Mリーグ「KADOKAWAサクラナイツ」のメンバー。4th写真集「識上開花」（宝島社）が発売中。



（よろず～ニュース編集部）