2日、埼玉県では最大5センチの積雪を観測するなど、県内各地で雪の影響が相次ぎました。このうち桶川市では、バイクに乗っていた60代の男性が転倒し、大けがをしたということです。

埼玉県によりますと、雪の影響で、▼秩父市の県道では、一時、およそ20台の車が立ち往生したほか、▼その先にある神社の駐車場でもおよそ50台が足止めされたということです。

この影響で、神社の参拝客らおよそ130人が帰れなくなり、境内などで一夜を明かしましたが、現在は解消したということです。

周辺の県道は、スリップ事故などが相次いだことから、2日午後7時半から通行止めとなっていて、解消は4日午前10時を予定しているということです。

このほか、けが人も相次ぎました。桶川市では、雪の中バイクを運転していた60代の男性が転倒し大けがをしたほか、県内各地で歩行中や玄関先で転ぶなどの人が相次ぎあわせて28人が軽傷だということです。

2日、埼玉県では午後6時前から午後9時すぎまで大雪注意報などが発表され、さいたま市で最大積雪深5.0センチを観測しています。