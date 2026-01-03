突然の頭痛に襲われ意識を失い緊急搬送されるも、奇跡的に回復できた。生死の境を彷徨っている間に現れたのは…【漫画家インタビュー】
イラストレーターや漫画家として活躍するしばたまさん。『しばたまが聞いた！ 本当にあったすごい話』は、フォロワーから寄せられた体験談をもとにした漫画で、「感動した！」「怖すぎる……」「スカッとする」と多くの読者の心をつかんでいる。数あるエピソードの中から特に反響の大きかったお話について、読者の反響や体験談の印象、漫画の執筆過程で意識した点などを、しばたまさんにお聞きした。
毎年欠かさず健康診断と人間ドックに行っていた投稿者。ある夜、突然の頭痛に襲われて救急車で運ばれる。意識を失っていた投稿者だったが、覚えているのは20年前から大切にしているコアラのぬいぐるみが目の前に現れたことで……。
■体験談でも多く寄せられる臨死体験や奇跡はきっとあると思う
――大切にしているぬいぐるみが重病から救ってくれたというエピソードは、とても不思議で心が温まる内容でした。投稿者の方のように、しばたまさんも長年大切にしているものはありますか？
10年前くらいに祖母が施設に入る前、「これがしばたまちゃんに買ってあげられる最後になるかもしれないから」と言って、地元の靴下屋さんで買ってもらった靴下は今でも大切にしています。履く頻度を調整しているので、まだ穴も空いてないです！
最後と言いつつホームに入ってからも、祖母に会いに行った帰りに「これで好きなもの買いな」とお小遣いをもらうことがあります。もう30代ですが、祖母の中ではまだ小さい頃の私なのかもしれないですね（笑）。
――内容的に臨死体験のような印象を受けましたが、しばたまさんはそういった体験についてどう思われますか。また似たような経験をされたことはありますか？
臨死体験はテレビなど、さまざまなメディアで寄せられる体験談でもたくさん聞くので、あるとは思います！ ですが、まだ私はそういった体験はできていません！
――マンガを読んだ読者からは、どのような感想や反応がありましたか？
「メリーかわいい！ 良い子！」
「メリーちゃん、大切にしてもらってるから大切な人を守ったんだね」
「ぬいぐるみにも魂が宿るんだね」
「メリー！ ありがとう！」
などの反応をいただきました！
しばたま
デザイナー&イラストレーター。大人気アイスのパッケージデザインなどを手がける。Instagramでフォロワーさんから体験談を募集し「ゾッとした話」「ほっこりした話」などのマンガを描き、話題に。著書は『1万人がいいね！した 心ゆさぶる本当の話』『身の毛がよだつゾッとした話』。
Instagram：@shibatamaa
Ｘ：@shibatamaaaa