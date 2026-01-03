現地時間2月14日、キングアブドゥルアジーズ競馬場で行われるサウジカップ（G1）に予備登録された日本馬が発表された。ウィルソンテソーロやフォーエバーヤングなど、計14頭が名を連ねている。

世界最高峰を制した一年…フォーエバーヤング、関西競馬記者クラブ賞を受賞

東京大賞典・ディクテオンと矢野貴之騎手 (C)Hiroki Homma

東京大賞典を勝利したディクテオンなど

ウィルソンテソーロ（牡7・美浦・高木登）

エルトンバローズ（牡6・栗東・杉山晴紀）

クラウンプライド（牡7・栗東・新谷功一）

サンライズジパング（牡5・栗東・前川恭子）

シンフォーエバー（牡4・栗東・森秀行）

ダブルハートボンド（牝5・栗東・大久保龍志）

テンカジョウ（牝5・栗東・岡田稲男）

ディクテオン（せん8・大井・荒山勝徳）

ドンインザムード（牡4・栗東・今野貞一）

フォーエバーヤング（牡5・栗東・矢作芳人）

ブライアンセンス（牡6・美浦・斎藤誠）

ミッキーファイト（牡5・美浦・田中博康）

ラムジェット（牡5・栗東・佐々木晶三）

ルクソールカフェ（牡4・美浦・堀宣行）

世界最高賞金レースとして知られるサウジカップデーには、毎年日本馬が多頭数参戦しており、今大会に向けても日本勢の動向が注目される。