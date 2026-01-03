【サウジカップ登録馬】フォーエバーヤング、ディクテオンら日本馬が登録
現地時間2月14日、キングアブドゥルアジーズ競馬場で行われるサウジカップ（G1）に予備登録された日本馬が発表された。ウィルソンテソーロやフォーエバーヤングなど、計14頭が名を連ねている。
世界最高峰を制した一年…フォーエバーヤング、関西競馬記者クラブ賞を受賞東京大賞典を勝利したディクテオンなど
ウィルソンテソーロ（牡7・美浦・高木登）
エルトンバローズ（牡6・栗東・杉山晴紀）
クラウンプライド（牡7・栗東・新谷功一）
サンライズジパング（牡5・栗東・前川恭子）
シンフォーエバー（牡4・栗東・森秀行）
ダブルハートボンド（牝5・栗東・大久保龍志）
テンカジョウ（牝5・栗東・岡田稲男）
ディクテオン（せん8・大井・荒山勝徳）
ドンインザムード（牡4・栗東・今野貞一）
フォーエバーヤング（牡5・栗東・矢作芳人）
ブライアンセンス（牡6・美浦・斎藤誠）
ミッキーファイト（牡5・美浦・田中博康）
ラムジェット（牡5・栗東・佐々木晶三）
ルクソールカフェ（牡4・美浦・堀宣行）
世界最高賞金レースとして知られるサウジカップデーには、毎年日本馬が多頭数参戦しており、今大会に向けても日本勢の動向が注目される。