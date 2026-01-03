「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）

王者青学大が往路も復路も制して大会記録も更新する完全優勝で、史上初２度目の３連覇と９度目Ｖを達成した。

５区の区間記録を１分５５秒も更新し、“シン・山の神”として勝利の立役者となった黒田朝日（４年）は金栗四三杯と最優秀選手（ＭＶＰ）賞をダブル受賞。会見では首から下げた金メダルに、２つのトロフィーを両手で掲げ、「これまで学生三大駅伝を９回走って初めてのＭＶＰ。どうしてもほしかった。うれしい」と笑顔を見せた。

往路の激走は列島に衝撃を与えた。祝福の連絡はなりやまず「ＬＩＮＥは過去最高に（メッセージ）が来ていて、全然、返信できていない。これからやろうかな」とにっこり。「駅伝は１人で勝てない。みんなが頑張って総合優勝。ありがとうと言いたい」とチームメートをたたえた。

２月に行われる別府大分マラソンに出場予定で、原晋監督は箱根路から誕生した逸材に日本記録（２時間４分５５秒）を更新する２時間３分台を期待している。同タイムは、日本陸連が２８年ロサンゼルス五輪代表に一発内定する制度として新設した「ファストパス」に匹敵するタイムで、五輪代表入りが現実味を帯びてくることになる。

昨年２月のマラソンデビュー戦で、２時間６分５秒を記録している黒田。「記録よりも順位を狙いたい。優勝したい。最低限でも日本人トップを狙いたい」と思い描いた。