歌手のＤＡＩＧＯ（４６）がプロデュースする“うり二つ”の歌謡歌手・一之森大湖が２日、Ｘに新規投稿。大みそかに開催された、ももいろクローバーＺの主催イベント「第９回 ももいろ歌合戦」に出場したことを報告した。

一之森はＤＡＩＧＯによるプロデュースで２４年に誕生。２３年末に妻の「一之森景子」が家を出てしまっており、「歌いながら、旅をしながら家を出てしまった妻の一之森景子を探している」としていた。

１月２日付のＸでは、「あけましておめでとうございます。今年もよろしくおねがいします。昨年はももいろ歌合戦にちゃんと出られた事が本当に嬉しかったです。そして念願のＨＹＤＥさんにお会いできました。感動致しました。しかもお年玉をいただきました。」とＨＹＤＥとの２ショットをアップ。「家族の分まで。渡すために一之森景子を早く見つけます。」と猫のイラストのポチ袋に入ったお年玉の写真も公開した。

この投稿には「お年玉袋が可愛い これは早く一之森景子さんを見つけなければ」「一之森景子さんがこのポストを見て、連絡くれるといいですね」「景子さんを探す旅 今年も頑張ってください」などの声が届いている。