正月恒例のＴＢＳ「ドリーム東西ネタ合戦２０２６」が１日に放送された。

１３回目の名物番組。浜田雅功の司会で、博多華丸・大吉、ナイツ、かまいたち、ウエストランドら東西の人気芸人２６組が出演した。

一方で西軍に不可欠な存在としてイジられ続けてきた陣内智則が２年連続の不出演。２０２０年の大トリでネタ披露したが、浜田が「なんか、スベッてなかった？」と踏み込み、歴史的スベりとネタ化。なぜか浜田不在だった２０２３年は好調だったが、翌２０２４年はセリフを噛んで浜田がネタ中から「えっ！」と突っ込み。毎年、陣内のネタがスベるのかと注目が集まる新年名物となっていたが…。

ネットでも陣内欠場に「え？ドリーム東西、今年陣内いないよね？」「陣内おらんやん」「陣内クビになったん？」「陣内が見たいわ」「なんで陣内いないんや、陣内がスベり散らかす番組やろこれ」「ドリーム東西陣内出ないんか…」「陣内いないドリーム東西やっぱ寂しいな」「陣内が恋しいわ」「陣内智則が居ないだと！？」「陣内がいないから西軍が勝ってしまったじゃないか！」「陣内いないと物足りないな」「楽しみを減らさんとって」「え、陣内おらんの……？それはさすがに寂しすぎる」と反応する投稿が相次いだ。