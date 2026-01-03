自分用に買いたい「神奈川県の2000円以上のお土産」ランキング！ 2位「極上金かすてら」を抑えた1位は？【2025年調査】
街がクリスマスや新春の装飾で華やぎ、年明けの箱根駅伝への期待も高まるなか、この時期ならではの活気溢れるお土産選びが楽しくなる季節です。自分用のちょっとした贅沢にはもちろん、日頃お世話になっている方へ「ありがとう」の気持ちを込めて贈りたい、満足度の高い逸品を厳選しています。
All About ニュース編集部では、025年12月19日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「神奈川県のお土産（値段別）に関するアンケート」を実施しました。その中から、自分用に買いたい「神奈川県の2000円以上のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
※値段は各公式Webサイトより引用
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：極上金かすてら（横濱文明堂）／81票横濱文明堂の「極上金かすてら」は、通常のカステラよりも卵黄をぜいたくに使用し、和三盆糖などで仕上げた最高級の一品です。職人が丹精込めて焼き上げた生地は、しっとりとした重厚感と深いコクがあり、口の中でとろけるような甘さが広がります。1本3240円という高価格帯ながら、「たまには自宅でぜいたくをしたい」という層から熱い支持を集めました。自分へのご褒美スイーツとして、質の高さを追求する人々から選ばれています。
回答者からは「かすてらが好きだから少し高めだけど自分用に」（30代女性／沖縄県）、「このカステラと牛乳を同時に味わってみたいから」（40代男性／神奈川県）、「しっとりとした食感と上品な甘さが自分へのご褒美にぴったりです」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：鳩サブレー（豊島屋）／105票堂々の1位に選ばれたのは、豊島屋の「鳩サブレー」です。16枚入り缶が2430円となっており、鎌倉土産の定番として絶大な知名度を誇ります。バターをたっぷり使った素朴ながらもぜいたくな味わいは、世代を問わず愛されるおいしさ。食べ終わった後の缶も小物入れとして活用できるため、「自宅に常備しておきたい」「自分でおなかいっぱい食べたい」という声が多数寄せられ、自分用ギフトとしての不動の人気を証明しました。
回答者からは「量が多く、長く楽しめるので自分用に買いたい。味が分かっている安心感があり、少しずつ食べられるのがうれしい。缶も使えて結果的にコスパがいい」（30代女性／秋田県）、「鳩の形をしたサブレがとても可愛らしくて見ているだけで、うれしい気持ちになるから」（30代女性／広島県）、「しっとりとした食感と上品な甘さが魅力で、特別な日に自分で楽しみたいから」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)