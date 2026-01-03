2026年は「南西」にツキあり？誕生日別・金運アップの方位とおすすめ開運スポット
2026年に金運アップが期待できる場所とは、いったいどこなのでしょうか？ 統計学を用いた占術の1つである数秘術とカラーセラピーを融合させた「数秘＆カラー」をもとに解説します。
例えば、都内に住んでいる場合、南西に当たるのは沖縄方面です。2026年には、沖縄旅行が運気アップにつながりそうです。そのほかにも、伊豆地方や大阪、四国、九州なども南西の方角に当たるのでよいでしょう。また、出掛けるのにベストな時間帯は夕方です。
そう考えると、沖縄や伊豆（西伊豆）の海辺で夕焼けを見るという旅行は、開運に大いに役立ちそうですよね。
例として、12月27日生まれのパーソナルイヤーの計算方法をご紹介します。
【計算例：12月27日生まれの場合】
2026年……2＋0＋2＋6＝10→1＋0＝1
12月……1＋2＝3
27日……2＋7＝9
2026年＋12月＋27日……1＋3＋9＝13
1桁になるまで計算するので……1＋3＝4
つまり、12月27日生まれの人の2026年のパーソナルイヤーは「4」になります。
ただし、その年の誕生日が来るまでは「前の年の運気」となりますので、誕生日が来るまでは、計算結果から「−1」をした数字がパーソナルイヤーとなります。
パーソナルイヤー1：南西
パーソナルイヤー2：西
パーソナルイヤー3：北西
パーソナルイヤー4：南
パーソナルイヤー5：どこでもOK
パーソナルイヤー6：北
パーソナルイヤー7：南東
パーソナルイヤー8：東
パーソナルイヤー9：北東
2026年はご自身や家族のパーソナルイヤーを参考に、お出掛けの計画を立ててみてはいかがでしょうか？
文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）
金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。
(文:飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）)
2026年の吉方位は南西吉方位は占いの種類によって異なることもありますが、「数秘＆カラー」では2026年は「1」の年に当たります。サポートカラーは赤、ラッキーな方角は「南西」とされています。自宅を起点に南西方向へ出掛けることで、よい運気を呼び込めると考えられており、金運アップも期待できます。
具体的には、どのような場所がいい？具体的に見ていきましょう！
個人別、金運アップが期待できる方位とは「数秘＆カラー」では個人別の1年ごとの運気をパーソナルイヤーと呼び、1から9までの数字で表します。計算方法は、「知りたい年の数字＋誕生月＋誕生日」の合計を1桁になるまで足し続けて算出します。
ただし、その年の誕生日が来るまでは「前の年の運気」となりますので、誕生日が来るまでは、計算結果から「−1」をした数字がパーソナルイヤーとなります。
2026年はご自身や家族のパーソナルイヤーを参考に、お出掛けの計画を立ててみてはいかがでしょうか？
