大人が「冬のUSJ」に行くときのおすすめの服装！1〜3月の月別＆バウンドコーデ【2026年】
1月・2月・3月にUSJに行くなら！ おすすめの服装＆バウンドコーデ
1月・2月・3月の寒い時期から春先にかけて、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）へ行くときのおすすめの月別のコーデと、SNSでも人気のバウンドコーデをご紹介します。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのある大阪府の気温大阪府の2025年1〜3月の最高気温と最低気温（平均）、降水日は、気象庁のデータによると以下の通りです。
USJは海が近く、冬は特に風も強いことから、1月、2月は防寒対策が必須になります。屋外でアトラクションの列に長く並ぶことも多いため、頭や首、足首などは特に冷やさないファッションを心がけると、あたたかさをキープできます。
【1月】USJコーデのポイント
ポップなカラーやデコレーションがあふれているテーマパーク内だからこそ、その楽しい雰囲気にフィットするような、きれい色のアイテムを取り入れるのもいちおし。
写真のような淡いイエローのミドルダウンコートは軽くてあたたかく、防寒面でもばっちり。アウターできれい色を取り入れると、顔を明るく見せつつ写真映えもかないます。足もとにはスニーカーを合わせて動きやすく、抜け感もある着こなしに仕上がっています。
【2月】USJコーデのポイント
写真の着こなしでは、マフラーがなくても首もとがあたたかいタートルネックのリブニットに、ブルーのゆったりとしたシャツを重ね、上から黒のダウンコートを羽織っています。
ダウンはヒップが隠れる丈感で、しっかりと防寒できて◎。スラックスに裏起毛のものを選んだところも、下半身を冷やさないポイントです。
ブラックの配分が多めの中、ブルーが程よいアクセントになっています。タートルネックニットのボーダー柄とスニーカーのラインもリンクしていて、スポーティーで爽やかさも感じられるコーディネートです。
【3月】USJコーデのポイント
3月になると日中はあたたかい日も増えますが、朝晩は冷え込むことも多いため、写真のように薄手でも頼りになるマウンテンパーカーがあると安心です。
軽くて羽織りやすいため着ていても疲れにくく、汚れにも強い撥水加工されたマウンテンパーカーは、テーマパークにはぴったりのアイテム。
写真の着こなしでは、インナーにゆったりとした白シャツ、足もとにはシルバーのきいたスニーカーを合わせ、色使いに春らしい軽やかさがありますね。
ニットキャップをメインに！ 防寒しながら楽しむUSJのバウンドコーデ
写真で着用しているのは、スーパーマリオブラザーズのキャラクター、クッパのニットキャップです。黒のショートダウンにスラックスのオールブラックコーデがクッパの雰囲気とも合っていて、メンズライクな着こなしがすてき。
ダウンジャケットのボリュームのある襟を立てると、防寒対策になってくれるところもいいですね。ニットキャップ以外にも、USJでは防寒しながらバウンドコーデを楽しめるイヤーマフ、マフラーハットなども多く販売されているので、寒いときは上手に取り入れるのがおすすめです。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)