¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÆþÃÄ²ñ¸«¤Î¥µ¥¤¥ó¥«¡¼¥É
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¡¢¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ê¡¼¥°¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢MLB¤äNBA¤Î¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É½¸¤á¤ò¼ñÌ£¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1·î1Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï1·î1Æü¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥µ¥¤¥Ètopps¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¡¢2Ëç¤Î¥«¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡2017Ç¯12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÆþÃÄ²ñ¸«¤Î¥«¡¼¥É¤È¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ±¦ÏÓ¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º(¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡¦¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä)¤Î¥«¡¼¥É¤òÈäÏª¡£ÂçÃ«¤Î¥«¡¼¥É¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥ó¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¾¯Ç¯¤Î´é¡×¡Ö¥ª¡¼¥¿¥Ë¥£¥£¥£¥£!!!!¡×¡Ö²¿µ¤¤Ë¥«¡¼¥É¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤À¤è¤Í¡×¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¥µ¡¼¥ó¡ª¡×¡Ö¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡ª´ö¤é¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£