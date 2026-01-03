これが“最強女王”の実力か。開始早々の超豪運で人気芸人を打ち負かす神プレーに、視聴者が熱狂した。

【映像】美人すぎるポーカープロ、“激レア展開”引き当てリアクション

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第3回が12月27日に放送。

ゲーム開始から2回目のハンドで、リンダカラー∞・Denと最強女王・岡本詩菜がぶつかる。Denはスペードとハートの「4」、岡本もスペードとハートの「7」で勝負スタートだ。

最初にテーブルに開かれた3枚はハートとスペードの「6」とクラブの「4」。この時点でDenはフルハウスが成立し、すぐさま1000点の追加ベットを行う。岡本も同額をベット（コール）し勝負続行だ。

4枚目のカードはクラブの「7」。なんとこれで岡本にもフルハウスが完成。まさかの“オーバーフルハウス”に、別室で見守る予選Aの出演者も「わー！」「これはやばい」と大騒ぎだ。そうとも知らずDenはここでも2000点を追加。一方の岡本は5000点をさらに上乗せ「レイズ」を行う。強気の攻めに気を良くしたDenはコールで対応だ。

5枚目はクラブの「Q」で、この時点でカードの役は岡本の勝利。岡本はさらに8500点の追加ベットで勝負を誘うと、ここでようやくDenの表情に焦りが。それでも今更勝負を降りることはできず、同額をコールし、ショーダウン。岡本もここでDenのカードを確認すると、ギリギリの勝利に両手を頬に当てて驚いていた。

対するDenはまさかの結末に顔面フリーズ。いきなり多くのチップを失った。予選開始早々に起きた劇的展開に視聴者も「女王の豪運」「うれしそう」「フルオーバーフルは降りれないw」などとリアクションしていた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）