◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

青学大が、１０時間３７分３４秒の総合新記録で３連覇を達成。史上初めて同一チームが２度目のＶ３達成となった。往路では、１区でまさかの１６位発進と波乱だったが、巻き返して大逆転Ｖ。原晋監督は「大会記録の１０時間４０分を切るということは、確実にやりたいという思いでスタートラインには立たせましたので、それを大きく上回る記録が出たのは私自身も驚き」と選手を称えた。

昨年１２月、箱根「トークバトル」で目標を問われた原監督は「優勝、Ｖ９。バーディー２つ。ダブルボギーなし」と、ボードにしたためた。この日、原監督は「黒田は、アルバトロス」と回顧。５区で１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークし、往路優勝に導いた絶対的エースの黒田朝日（４年）を「あれは、アルバトロス」と評価した。出遅れについては「だいたい、おはようバーディーを取った時は、あまりいいことがないので。やっぱり、朝はあんなもの」と原監督。ゴルフと駅伝の共通項に舌は弾み「今回はまさに、アマチュアスポーツとゴルフの展開と、似たところがあった。ちょっと、たとえが悪いか（笑）」と、報道陣を笑わせた。