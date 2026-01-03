３日の箱根駅伝復路は、青学大が往路のリードを守り切り、３年連続の総合優勝を果たした。

国学院大は７区高山（４年）の区間賞などで往路４位から巻き返し、過去最高の総合２位に入った。

国学院大は６区を終え、トップと３分２３秒差。「総合優勝はきついかなとちょっと思った」と弱気になりかけていた前田康弘監督の背中をたたいたのが、７区・高山（４年）の激走だった。

背後には白い雪をたたえた富士山。前方には背中すら見えない青学大がひた走っている。「自分のところでトップに立ちたいと思っていた。行くしかない」。小田原中継所を駆け出し、序盤から飛ばした。

「監督、なに諦めてるんですか」

１３キロ付近では、２校を抜いて２位に浮上。「４年間の集大成として、必ず自分の走りをするという気持ちで走った」。区間歴代２位となる１時間０分５４秒で、たすきをつないだ。

「高山の背中を見た時、『監督、なに諦めてるんですか』って言われた気がした」と前田監督。気持ちのこもった走りは下級生にも響いた。８〜１０区は１、２年生の３人がいずれも区間上位で食らいついていった。前回大会の青学大を上回る１０時間４０分７秒で走りきったが、目標の初優勝には届かなかった。

過去最高の２位にも、主将の上原琉翔（りゅうと）（４年）が流していたのは悔し涙だった。「（下級生に）強い選手がそろっているので、来年こそは笑って優勝を分かち合えるのを期待している」。あと一歩まで迫った悲願達成を後輩たちに託した。（百瀬翔一郎）