¡¡¸µºå¿À´ÆÆÄ¤ÎÌðÌîà¢Âç»á¡Ê57¡Ë¤¬3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿BS¥Õ¥¸¡Ö¥´¥ë¥ÕÂç¹¥¤¡¡ÂÐ·è¡ª²æ¤éÌîµå¿Í¡×¡ÊÅÚÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ëºå¿À¤Ç¤Î¸½Ìò»þÂå¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¸µÃæÆü¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÎÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¡Ê56¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤Î¾ÍèÅª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾ò·ï¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÐÅÄ½ã°ì¡Ê71¡Ë¤«¤é2025Ç¯¤Îºå¿À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö½çÄ´¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Þ¤¢¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤Í¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âº£Ç¯¡¢¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤â¤º¤Ã¤È¶¯¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡Èºå¿À»þÂå¡É¤¬Â³¤¯¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀÐÅÄ¤¬¡ÖËÍ¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ò¶¡¤Î»þ¤«¤é²¿Ç¯¤â¶¯¤¤¤È¤«²«¶â»þÂå¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤È¡¢ÌðÌî»á¤â¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï1²óÍ¥¾¡¤·¤¿¤é·ë¹½Èô¤ó¤Ç¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÀÐÅÄ¤¬¡Ö¤³¤³¤ó¤È¤³¤í¶¯¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Û¤éÂç¥ê¡¼¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤é¡×¤È¿¶¤ë¤È¡¢ÌðÌî»á¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤«¤é¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬¤³¤ì¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£¼ä¤·¤¤¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤â¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÈùÌ¯¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÀÐÅÄ¤¬¡Öº´Æ£Áª¼ê¤Ê¤ó¤«¤âÂç¥ê¡¼¥°¹Ô¤¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¡Ä¤¤¤Ä¤«¤Í¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤à¤È¡¢ÌðÌî»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¹×¸¥¤·¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ë¤â¡È¥Æ¥ë¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¥á¥¸¥ã¡¼¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¤Í¡¢2025Ç¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Í¡¢À®ÀÓ»Ä¤·¤ÆËÍ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿ôÇ¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¼þ°Ï¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀÐÅÄ¤¬º´Æ£µ±¤ÎÂÇ·âµ»½Ñ¸þ¾å¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢ÌðÌî»á¤Ï¡Ö¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«³Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¡Ä¤Ï¤¤¡£¼«Ê¬¤âÇ¯Îð¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿¹²¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ç¯²¼¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¼«Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¡Ä¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢µ»½Ñ¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£