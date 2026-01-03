【1月3日のB1試合結果】富永が自己最多31得点で北海道4連勝…東地区は上位3チーム同率の大混戦

写真拡大

　1月3日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第18節のGAME1が開催。B1に所属する各クラブが新年最初のゲームを戦った。


　東地区は、前年王者の宇都宮ブレックスが2026年黒星スタートとなった。仙台89ERSとのアウェーゲームにリードして折り返したものの、後半は29－55と勢いに乗った仙台に圧倒され、75－92で敗戦。B1得点ランキング1位のジャレット・カルバーに31得点を許し、第15節から続いていた連勝が5でストップした。


　一方、1ゲーム差で宇都宮を追いかけてきた千葉ジェッツとレバンガ北海道は2026年の初白星を挙げ、東地区の上位3チームが同率（勝率.793／23勝6敗）で並ぶ大混戦に。敵地で川崎ブレイブサンダースと対戦した北海道は、快進撃の原動力となっている富永啓生がB1自己最多となる31得点を挙げる活躍を見せた。


　西地区は、首位を快走する長崎ヴェルカが今シーズン8度目となる100点ゲームで横浜ビー・コルセアーズに快勝した。日本代表の主力選手でもある馬場雄大が、3ポイントシュート全5本を決めるなどシーズンハイとなる27得点を挙げ、守っても安藤誓哉のショットを2本ブロックと躍動。西地区2位の名古屋ダイヤモンドドルフィンズとの4ゲーム差をキープした。


　沖縄サントリーアリーナでは、4位・琉球ゴールデンキングスと3位・シーホース三河による西地区上位対決もあり、先勝した琉球が1ゲーム差に詰め寄った。ヴィック・ローが不在の中、18得点を挙げた岸本隆一、ジャック・クーリーとアレックス・カークの2本柱が随所にチームを支えた。


　3日に行われた試合結果の一覧と、3日終了時点でのB1順位表は以下の通り。


◆▼1月3日のB1試合結果

琉球 86－65 三河

仙台 92－75 宇都宮

千葉J 79－72 富山

大阪 86－56 越谷

佐賀 84－78 群馬

A千葉 65－82 島根

A東京 79－87 広島

三遠 85－70 秋田

京都 69－83 名古屋D

長崎 100－85 横浜BC

SR渋谷 89－78 FE名古屋

川崎 77－83 北海道

滋賀 71－90 茨城


◆▼1月3日終了時点のB1順位表

＜東地区＞

1位　23勝6敗　宇都宮ブレックス

2位　23勝6敗　千葉ジェッツ

3位　23勝6敗　レバンガ北海道

4位　18勝11敗　群馬クレインサンダーズ

5位　18勝11敗　アルバルク東京

6位　17勝12敗　仙台89ERS

7位　11勝18敗　横浜ビー・コルセアーズ

8位　10勝19敗　サンロッカーズ渋谷

9位　10勝19敗　越谷アルファーズ

10位　8勝21敗　茨城ロボッツ

11位　8勝21敗　アルティーリ千葉

12位　6勝23敗　川崎ブレイブサンダース

13位　5勝24敗　秋田ノーザンハピネッツ


＜西地区＞

1位　26勝3敗　長崎ヴェルカ

2位　22勝7敗　名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

3位　19勝10敗　シーホース三河

4位　18勝11敗　琉球ゴールデンキングス

5位　17勝12敗　島根スサノオマジック

6位　17勝12敗　広島ドラゴンフライズ

7位　15勝14敗　佐賀バルーナーズ

8位　12勝17敗　大阪エヴェッサ

9位　12勝17敗　三遠ネオフェニックス

10位　12勝17敗　ファイティングイーグルス名古屋

11位　11勝18敗　滋賀レイクス

12位　9勝20敗　富山グラウジーズ

13位　7勝22敗　京都ハンナリーズ


【動画】富永啓生が止まらない…2026年最初の試合でキャリアハイ更新