柏DF錨賃臉燭いわきに期限付き移籍「少しでも勇気や熱狂を与えられるようなプレーを」
柏レイソルは3日、DF錨賃臉燭いわきFCに期限付き移籍することを発表した。なお、移籍期間は26年6月30日までとなる。
錨弔魯ラブを通じ、「来シーズンよりいわきFCに期限付き移籍することになりました。今シーズンはなかなか試合に絡めず、柏レイソルの力になれなかったことを非常に悔しく思います。それでも優勝争いをするチームの一員としてシーズンを通して戦えたこと、試合に絡めなくてもとにかくチームのために尽くすことができるメンバーに恵まれ、充実した1年となりました。一度チームは離れてしまいますが、大きく成長できるように、より一層精進します。行ってきます!」とコメント。
また、いわきのクラブ公式ウェブサイトを通じ、「柏レイソルより加入することになりました。錨賃臉燭任后Ｋ夕身、昨シーズンはなかなか試合に出られない中で素晴らしいクラブに声をかけていただき大変嬉しく思います。いわきFCができた背景などを知り、心を打たれました。僕のプレーで少しでも勇気や熱狂を与えられるようなプレーをしていきたいと思います!応援よろしくお願いします!」とコメントしている。
以下、クラブ発表のプロフィール
●DF錨賃臉
(くわた・たいせい)
■生年月日
2002年8月26日
■出身地
千葉県
■身長/体重
185cm/84kg
■経歴
TOPSIDEアウルFC-暁星国際中-暁星国際高-中京大-柏
