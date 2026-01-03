水戸がFW粟飯原尚平&MF山崎希一の契約更新、MF川上航立の復帰を発表
水戸ホーリーホックは3日、FW粟飯原尚平とMF山崎希一の契約更新、また、松本山雅FCに育成型期限付き移籍していたMF川上航立の復帰を発表した。
各選手はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。
●FW粟飯原尚平
「あけましておめでとうございます!2025年は水戸ホーリーホックに関わる全ての方にとって最高の年になりました。2026年はさらにパワーアップした水戸ホーリーホックをお見せして、盛り上げていけるように頑張ります。もちろん簡単なシーズンにはならないことは全員が感じているとは思いますが、『やりきる 走りきる 勝ちきる』を全員が体現できれば再びJ1で水戸旋風を起こせると確信しています。個人としても初めてのJ1の舞台になりますが、水戸ホーリーホックのために全力でプレーさせていただきます!今年もよろしくお願いします」
●MF山崎希一
「皆さまあけましておめでとうございます。2026シーズンも水戸ホーリーホックでプレーさせていただくことになりました。昨季は、試合に出られない悔しい時期もありましたが、チームが勝利を重ねていくのと同時に一層高まっていく熱気や、J2優勝とJ1昇格を果たす瞬間の一員となれ、喜びを感じることができた刺激あるシーズンとなりました。プロ2年目にして、このような瞬間に立ち会うことができたことを誇りに思います。今シーズンはチームが更なる高みを目指すために、個人としてもさらに邁進し、チームにとって必要不可欠なプレーヤーになることを約束します。水戸ホーリーホックを応援してくださる皆さまと共にJ1の舞台で戦えることが楽しみです。本年も何卒よろしくお願いいたします」
●MF川上航立
水戸側
「松本山雅FCから復帰させていただくことになりました。皆さんと一緒に新たなステージで共に闘えること嬉しく思います。チームの勝利に貢献できるよう全力でプレーします。応援よろしくお願いします!」
松本側
「このたび水戸ホーリーホックに復帰することになりました。シーズン途中の加入にも関わらず温かく迎えてくださりありがとうございました。人生初チャントも感動しました!サポーターの皆さんが作り出すアルウィンの雰囲気、選手、スタッフ、松本の皆さんが大好きです。いただいた経験を糧に成長していきます。 ありがとうございました」
