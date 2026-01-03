広島、MF仙波大志は水戸&DFイヨハ理ヘンリーは大宮への期限付き移籍延長
サンフレッチェ広島は3日、水戸ホーリーホックに期限付き移籍しているMF仙波大志とRB大宮アルディージャに期限付き移籍しているDFイヨハ理ヘンリーの期限付き移籍期間延長を発表した。ともに移籍期間は26年6月30日までとなる。
昨季のJ2リーグで仙波は7試合に出場し、イヨハは11試合1得点を記録していた。
両選手は両クラブを通じ、以下のようにコメントしている。
MF仙波大志
●広島側
「この度、期限付き移籍を延長して水戸ホーリーホックでプレーさせていただくことになりました。たくさん試合に出て自分の力を証明してきます。」
●水戸側
「あけましておめでとう御座います!昨年は水戸の歴史を塗り替えた一員として戦えたこと、みなさんと喜びを分かち合えたこと本当に幸せでした。そして、2026年も水戸のファミリーの一員としてプレーできることとても誇りに思っています。たくさん試合に出て活躍します。J 1で水戸の力を見せつけましょう!!」
DFイヨハ理ヘンリー
●広島側
「明けましておめでとうございます。今年もRB大宮アルディージャでのプレーとなりますが、2026年もサンフレッチェ広島の活躍に刺激を受けながら、良いニュースを届けられるよう全力を尽くしてきます。今年もよろしくお願いします。」
●大宮側
「あけましておめでとうございます! 今年もRB大宮アルディージャの一員として闘えること、とても嬉しく思います。大好きな「寝ても大宮」をたくさん歌えるよう最善を尽くします。今年もよろしくお願いします!」
昨季のJ2リーグで仙波は7試合に出場し、イヨハは11試合1得点を記録していた。
両選手は両クラブを通じ、以下のようにコメントしている。
MF仙波大志
●広島側
「この度、期限付き移籍を延長して水戸ホーリーホックでプレーさせていただくことになりました。たくさん試合に出て自分の力を証明してきます。」
「あけましておめでとう御座います!昨年は水戸の歴史を塗り替えた一員として戦えたこと、みなさんと喜びを分かち合えたこと本当に幸せでした。そして、2026年も水戸のファミリーの一員としてプレーできることとても誇りに思っています。たくさん試合に出て活躍します。J 1で水戸の力を見せつけましょう!!」
DFイヨハ理ヘンリー
●広島側
「明けましておめでとうございます。今年もRB大宮アルディージャでのプレーとなりますが、2026年もサンフレッチェ広島の活躍に刺激を受けながら、良いニュースを届けられるよう全力を尽くしてきます。今年もよろしくお願いします。」
●大宮側
「あけましておめでとうございます! 今年もRB大宮アルディージャの一員として闘えること、とても嬉しく思います。大好きな「寝ても大宮」をたくさん歌えるよう最善を尽くします。今年もよろしくお願いします!」