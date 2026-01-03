川崎F、下部組織出身MF山内日向汰が柏に完全移籍「自分が残せた結果に対して、何の言い訳もありません」
川崎フロンターレは3日、MF山内日向汰が柏レイソルに完全移籍することを発表した。昨季途中からベガルタ仙台に期限付き移籍していた山内は、昨年12月29日に期限付き移籍期間満了が発表されていた。
下部組織から育ち、桐蔭横浜大を経て川崎Fへと戻ってきた山内は、クラブを通じて以下のようにコメントしている。
「僕がフロンターレでプレーすることに関わっていただいたすべての皆様へ
このクラブは、僕の生活の中に当たり前にあるもので、このクラブが本当に大好きです。
フロンターレに自分が残せた結果に対して、何の言い訳もありません。
どんな時も支えてくれたサポーター、選手、監督・コーチ、フロンターレに携わってくれたすべての人に愛と感謝を。
好きです。川崎愛の街。
山内 日向汰」
また、柏のクラブ公式ウェブサイトを通じ、「柏レイソルのファンサポーターの皆さん、川崎フロンターレから移籍してきました山内日向汰です。自分の持っているすべてをこのチームに捧げて闘います。自分自身にベクトルを向けて、全身全霊でレイソルのために走り続けます」とコメントしている。
以下、クラブ発表のプロフィール
●MF山内日向汰
(やまうち・ひなた)
■生年月日
2001年5月30日
■出身地
神奈川県
■身長/体重
170cm/66kg
■経歴
アクアジュニアフットボールクラブ兼シルフィード-横浜バディ-横浜港北SC-川崎F U-10-川崎F U-12-川崎F U-15-川崎F U-18-桐蔭横浜大学-川崎F-仙台
また、柏のクラブ公式ウェブサイトを通じ、「柏レイソルのファンサポーターの皆さん、川崎フロンターレから移籍してきました山内日向汰です。自分の持っているすべてをこのチームに捧げて闘います。自分自身にベクトルを向けて、全身全霊でレイソルのために走り続けます」とコメントしている。
