この記事をまとめると ■ガソリンスタンドでは「アドブルー」が補給できる ■アドブルーはディーゼルエンジンに使用される液体で頻繁に補充するものではない ■水と尿素で作られているので保管状況次第では異臭がすることもある

トラックドライバーにお馴染みのアドブルーってなんだ？

アドブルーというものの名前と役割はなんとなく知っていた筆者だが、じつは実物を見たことがなかった。大きなガソリンスタンドでたまに、「AdBlue」と書かれた給油機みたいなものを見かけることもあったが、実際にそこでトラックへとアドブルーを入れている光景にも出くわしたことがない。

そんなある日、知り合いのトラックドライバーと倉庫で話しているときに、偶然アドブルーの話になった。これはチャンスだと思い、さっそくアドブルーを見せてもらうことに成功したので、そのときの様子をリポートしよう。

まず早速、「アドブルーを見せてほしい」とお願いしてみたら、「たぶん1個あったかな？」という返事だったことに驚いた。なぜならアドブルーは、ディーゼルエンジンのトラックには必要不可欠なのだから、大量に在庫しているものだと思っていたからだ。

実際のアドブルーを前にしていろいろな発見があったのだが、その前に少しだけアドブルーについて説明しておこう。

ディーゼルエンジンを搭載したトラックの側面に青いキャップの容器が設置されているのだが、これがアドブルーを入れるための容器だ。そしてアドブルーは排出ガスをきれいにするために必要不可欠な高品位尿素水のことを指す。

とはいっても、ディーゼルエンジンにはすべて「尿素SCRシステム」が搭載されているわけではなく、その歴史が比較的浅いために、古いディーゼルエンジンには採用されていないというのが簡単な説明となる。予備知識としてアドブルーは常温で保存できる、無色・無臭の液体というのも覚えておいてほしい。決してアドブルーだからといって、青いわけではないのだ。

ちょっと変な匂いがするぞ……!?

さて。知り合いが倉庫の奥から持ってきたのは一辺が約20センチちょっとの立方体に近い段ボールの箱だ。

「これ1個しかないの？」

「うん」

「これで足りるの？」

「え？」

これが筆者とドライバーの会話だ。これが冒頭に記述した、「大量に在庫していないのか？」という違和感につながるのだ。

どうやら筆者はアドブルーの消費量を勘違いしてたようだ。つまりアドブルーは燃料の給油毎に追加するくらい使用すると思っていたのだ。でも実際の消費量は、1000kmに対して1リットル程度だということがわかった。アドブルーを入れる容器の容量はわからなかったが、外から見ても15リットルくらいはありそうだったので、単純に計算しても、満タンにすれば1万5000kmは走ることになる。「それじゃあ、大量に在庫なんてするわけがない」と、このとき納得したのだった。

そしていよいよ段ボールの中身とご対面だ。蓋を開けてみるとプニュプニュした透明の容器に無色の液体が入っていた。じつはこの容器を初めて見るまでは、絶対に金属製の缶に入っていると思っていた。無知とは恐ろしい。

そして箱から容器を取り出してじっくり観察してみる。事前の情報どおり無色の水だった。もちろん臭いも嗅いでみたくなり、キャップを開けて鼻を近づけてみる。「無臭？」と感じたので、さらに深く嗅いでみると、どこかで嗅いだことがあるツーンとした臭いが鼻を刺激する。

「え？ 無臭じゃないじゃん！」ドライバーにも嗅がせてみる。

「あっ、これ。昔のトイレの匂いだ」

そう。わかる人にはわかる。トイレに立ち込めるあのアンモニア臭がしたのだ。アドブルーの原料が尿素と純水なので、こういう匂いがして当たり前なのだと思ったが、どうやらそれも勘違いであった。

あとになって調べてみたら、長時間の保管状況によって劣化してくると、アンモニア臭が発生することがあるのだとか。そして、急にアンモニア臭を嗅いだおかげでちょっとだけ気分が悪くなった……。

ネットではアドブルーを自作したというページも散見されるが、なかには尿素というだけで短絡的に、尿を使うというのは単なるネタであってほしいし、「アドブルーの代わりにおしっこを入れた」なんていう、過激なものまである。事の真相はさておいて、アドブルーはトラックにとっては必需品であることは間違いない。

一般的にはガソリンスタンドや量販店で購入ができるのだが、購入する機会があるのは物流関係者とトラックドライバーがほとんどだろう。乗用車では、トラックほどの頻度で補給するとは思えない。

「興味があればぜひ購入してみてはいかがだろうか？」とは、ガソリンエンジン車ユーザーがもっていても仕方ないのであまりいえないが、アドブルーとはどんなものかを、この記事で知っていただければ幸いだ。