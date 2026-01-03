腰まわりの“もたつき”が落ち着く。１日１分で体幹まで強化【くびれを育てる】簡単エクササイズ
年齢とともに気になり始める腰まわりのもたつきや下腹のゆるみ。体重は増えていないのに“見た目”だけゆるんだ感覚がある人は、体幹がうまく働いていない可能性があります。そこで取り入れたいのが、脇腹と腹筋を同時に使うピラティスの簡単エクササイズ【オブリークカールアップ・ピラティス】。呼吸と動きを合わせてくびれを効率良く育てましょう。
オブリークカールアップ・ピラティス
（２）息を吸って、息を吐きながら両脚を浮かせて頭を持ち上げる
※意識をお腹に集中させます
（３）息を吸って、息を吐きながら上半身を右にねじる
※呼吸は胸式で、吐いたときにお腹を絞るイメージです
（４）息を吸いながら上半身を元に戻し、息を吐きながら上半身を左にねじる
※（３）、（４）を繰り返します
これを“１日あたり左右各10回を目標”に実践します。呼吸と一緒にお腹を“絞る意識”を持つと、短時間でも手応えを得やすくなります。続けるほどに、鏡に映るシルエットの変化が楽しみになるはずです。＜ピラティス監修：KANA（インストラクター歴３年）＞
