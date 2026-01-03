妊娠を告げた瞬間に既読無視。「私は本命じゃなかった」と崩れ落ちた夜
一緒にいるときの優しさだけを信じていました。その先を想像したいほど、彼との未来に期待していたのです。
妊娠を告げた瞬間、返信が一切なくなった
紗耶さん（28）は経理で働くしっかり者。でも、恋愛では慎重になる自分が嫌で、営業の黒川（33）との交際では「今度こそは」と思っていました。ある日、体調の変化に気づき、震える指で妊娠検査薬を確認した日、黒川にメッセージを送りました。「話したいことがある。ちゃんと聞いてほしい」ほどなくして既読がついたのに、黒川からの返事はありませんでした。
「本命じゃなかったの？」と聞くことさえできなかった
数日後、黒川から短い文章が届きました。「ごめん。今は会えない。落ち着いたら話そう」優しい言葉の形をしているのに、その裏側にある温度差に気づかないふりはできませんでした。でも、「私、本命じゃなかったの？」と紗耶さんは送信できませんでした。期待していた未来より、独りで泣きながら食卓に座る現実の方が重たかったのです。
現実に触れたことで見えたもの
その後、紗耶さんは病院に行き、流産してしまったそう。そして黒川には簡単な報告だけを送り、短い「ありがとう」でやり取りは終わったそうです。恋は、状況が変わった途端に形を失うことがあることに気づいたと同時に、沙耶さんは「誰かに依存しない強さを持ちたい」と心から思えたと振り返ります。
今、紗耶さんはひとりの時間を大切にしながら生活を整えています。「選ばれる恋ではなく、自分で選ぶ恋をしたい」という気持ちを持てたことが、少しだけ彼女の救いになっているようです。 ※この物語は、実話をもとに再構成したフィクションです ※本記事の画像は生成AIで作成しています
