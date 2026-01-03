無理なく７kgの減量に成功。ルールは“たった１つ”だけの【簡単ダイエット】
ダイエットに取り組むなら「効率良く痩せられる方法が知りたい」という方は少なくないと思います。そんな方こそ参考にしたいのが、Apinkのボミが実践した【簡単ダイエット】。ルールは“たった１つ”のみで「18時以降は食べない！」というものになります。そんな極めてシンプルな内容ながら、ボミは７kgの減量に成功しています。
自分に合った“簡単なダイエットルール”を作る
ボミが設定したルールのように、ダイエットは即効性を求めるのではなく、ある程度の時間をかけて継続させることが基本。例えば、どうしても学校や仕事の事情もあってボミの「18時以降は食べない」というルールを真似するのは厳しいと思いますが、「夜●時以降は食べない」「就寝●時間前に食事は終わらせる」といったルールを決めることならできるでしょう。
痩せやすい体質（太りにくい体質）に、そして理想の体型へと着実に近づいていくためにも、ぜひボミの例を参考に手軽に実践できるであろう“マイルール”を作って、コツコツ実践していきましょうね。
🌼即効で３〜５kg痩せられる。ダイエット時に【やるべきこと】＆【やってはいけないこと】