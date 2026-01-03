無理なく７kgの減量に成功。ルールは“たった１つ”だけの【簡単ダイエット】

ダイエットに取り組むなら「効率良く痩せられる方法が知りたい」という方は少なくないと思います。そんな方こそ参考にしたいのが、Apinkのボミが実践した【簡単ダイエット】。ルールは“たった１つ”のみで「18時以降は食べない！」というものになります。そんな極めてシンプルな内容ながら、ボミは７kgの減量に成功しています。

自分に合った“簡単なダイエットルール”を作る


ボミが設定したルールのように、ダイエットは即効性を求めるのではなく、ある程度の時間をかけて継続させることが基本。例えば、どうしても学校や仕事の事情もあってボミの「18時以降は食べない」というルールを真似するのは厳しいと思いますが、「夜●時以降は食べない」「就寝●時間前に食事は終わらせる」といったルールを決めることならできるでしょう。

また、運動についても「１駅分歩く」「エスカレーターやエレベータをなるべく利用しない（階段を使う）」「休日は近所をランニングまたはウォーキングをする」など普段の生活の中でプラスαの運動を継続して行うというルールも心がけ次第で実行に移せるはずです。

痩せやすい体質（太りにくい体質）に、そして理想の体型へと着実に近づいていくためにも、ぜひボミの例を参考に手軽に実践できるであろう“マイルール”を作って、コツコツ実践していきましょうね。

