手元から“脱マンネリ”。【3COINS】いつもの冬アウターが見違える大人の洒落小物
冬のお出かけは、どうしてもアウター頼りになりがち。着回しの幅が限られるぶん「また同じコーデ…？」とマンネリ感を覚えやすくなります。でも、アウターを買い足さなくても大丈夫。“手元の更新”だけで印象は意外と変わります。そこで今回は、【3COINS（スリーコインズ）】で見つけた“防寒と洒落感”の両立が叶う冬小物をピックアップ。大人世代でも取り入れやすいポイントに絞って紹介します。
3COINSで見つかる“あったか映え”の即戦力
プチプラながら、トレンドと機能性のあるアイテムが揃う3COINS。冬小物の中でも頼れるのが、手袋やアームウォーマー。視線が集まりやすい位置だからこそ、ちょっとしたデザインの違いがコーデ全体の鮮度につながります。アウターはそのままでも、手元に変化が出ると着こなしにリズムが生まれ、ぐっと今っぽい雰囲気にアップデートしましょう。
アームウォーマーで“レイヤードの抜け感”をつくる
「太リブアームウォーマー」は、シンプルなトップスや定番アウターにレイヤードするだけで、こなれた空気を纏えるアイテム。
▲太リブアームウォーマー \660（税込） ※価格は編集部調べ
肘下まで覆う長めの設計と、くしゅっとした生地感がポイントで、指先が開いたデザインはスマホ操作にも便利。タートルに重ねたり、シャツやニットから少し覗かせる使い方なら、甘すぎず大人にちょうどいいバランス。“ちょい見せ”で奥行きが出て、脱・手抜き見えを叶えます。
ミトンは“色合わせ”で大人仕様に寄せる
可愛らしい印象が強いミトンは、色選びと合わせ方が鍵。グレーやブラックなど落ち着いたカラーを選べば、40代以降でも無理なく取り入れられます。
▲ファーミトン \660（税込） ※価格は編集部調べ
レザージャケットやきれいめコート、ローファーやブーツなど、辛口アイテムを合わせることでチープ見えも回避。親指も開閉できてスマホ対応可、手首はリブ仕様で防寒性もバッチリです
いつものアウターに飽きてきたら、まずは手元を変えてみる。それだけで、スタイリングに遊び心が宿り、防寒も叶い、冬の“同じ服問題”から抜け出せます。価格も手に取りやすいからこそ、気軽にトライしてみてくださいね。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
