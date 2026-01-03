即効で３〜５kg痩せられる。ダイエット時に【やるべきこと】＆【やってはいけないこと】
ヘルシーな食事管理と定期的な運動を中長期で取り組むことがダイエットのポイントとは分かっていても、どうしても「即効で痩せたい！」と思う時があるもの。そこで参考にしたいのが、撮影やランウェイを控えたモデルが「絶対に太れない！」時に実践する短期ダイエットの内容です。それでは人気モデル、サンヌ・ヴロートが実践する内容をチェックしてみましょう。
ダイエット時に【やるべきこと】＆【やってはいけないこと】
ヴィクトリアズ・シークレットなどのランウェイで活躍するサンヌ・ヴロートが「即効でヘルシーに３〜５kg痩せられる」と語る効果の高いダイエットルールが下記になります。
・お腹を空かせた状態にしない
・体への負荷の大きいトレーニングをしない
・糖質、アルコール、コーヒーを摂らない
■やるべきこと
・必ず運動をする
・タンパク質を中心としたヘルシーな食事をする
・８時間を目安に睡眠時間をとる
そして、上記のルールを基にした具体的なアプローチ方法がこちらです。
（１）１日のはじめに水と抹茶を飲んでから運動をする
（２）運動後は軽めの朝食を摂り、ランチ後にデトックスを促進するリンパマッサージや赤外線サウナへ出かける
（３）ディナーはシンプルにして、早めに就寝する
このように運動を欠かさず、軽め＆シンプルな食事を摂り、デトックスを促進することを行うのが即効ダイエットのポイントということ。さすがにそのまま真似するのが難しいかもしれませんが、ぜひ「確実に痩せたい！」という方は参考にしてみてくださいね。
