重たくなりがちな冬コーデ →【GUのブルージーンズ】で解決♡ 大人の「垢抜け冬コーデ」

黒やブラウンなど、落ち着いたトーンの洋服を選びがちな冬。コーデが重たく見えるときは、明るいカラーのボトムスを合わせて抜け感を出してみて。今回は【GU（ジーユー）】スタッフさんの、ブルージーンズを取り入れた冬コーデを紹介。トレンド感も備わった着こなしで、周りと差をつけて。

シンプルなワンツーでもサマになるバレルジーンズ

【GU】「バレルレッグジーンズ」\2,990（税込）

シンプルな黒のセーター。重た見えを回避するなら、ブルーのジーンズを合わせて抜け感を出すのも◎ 裾にかけて緩やかにカーブしたバレルジーンズなら、シンプルなワンツーでもサマ見えが狙えます。華奢なネックレスを添えれば、顔まわりに華やぎをプラス。レザー調のバッグとシューズで上品に仕上げれば、カジュアルすぎずに決まります。

ブラウン × ブルーで爽やかな好印象コーデに

ダークブラウンのカーディガンには、好相性の淡いブルーのシャツを組み合わせ。襟元のボタンを外したり袖口や裾からシャツを覗かせたりすれば、抜け感をプラスできます。さらに爽やかなブルージーンズを投入すれば、清潔感のある好印象コーデに。ルーズなバレルジーンズでこなれ感を演出しつつ、黒のバッグとシューズで上品にまとめるのが◎

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M