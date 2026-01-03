２、３日に行われた第１０２回箱根駅伝で青山学院大の選手たちは、昨年２月に血液のがんで亡くなったチームメート・皆渡星七（みなわたりせな）さん（当時２１歳）への思いを胸に快走し、大会記録を更新しての総合３連覇という花を手向けた。

前々回の箱根駅伝では、１６人の登録メンバーに入るほどの実力者だった皆渡さん。２０２４年１１月に悪性リンパ腫と診断され、翌２５年の前回大会でチームが２連覇を果たした１か月半後の２月１９日に急逝した。

今大会、往路で大逆転劇の立役者となった黒田朝日主将（４年）をはじめ選手たちは腕や脚に油性ペンで「★７」と書いたり、七つ星がデザインされたリストバンドを巻いたりして激走した。

皆渡さんと共に前々回大会は当日の選手変更で出走できなかった平松享祐選手（３年）は当時の大会後、「来年は一緒にこの舞台を走ろう」と一つ先輩の皆渡さんと誓い合ったという。今大会は４区に出走が決まると、沿道から見えやすいよう左肩に「★７」のマークを記した。区間３位の好走でチームの順位を８位から５位に押し上げ、「（皆渡さんは）笑顔で隣を一緒に走ってくれていた」と晴れやかな表情を浮かべた。

皆渡さんが陸上に注いだ情熱を伝えるため、２月２１日には陸上部のＯＢらにより、故人の地元・大阪府でマラソン大会が計画されている。