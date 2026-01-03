ウルフアロン、あすのプロレスデビュー戦は“髪切り＆柔道着NG”マッチに 「ちびっこ柔道教室」できない可能性も？
東京オリンピック柔道男子100キロ級で金メダルに輝いたウルフアロン（29）が3日、都内で開かれた「サンセイアールアンドディ presents WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム 棚橋弘至引退」前日公開記者会見に登壇した。
【写真】記念撮影せずに乱闘！組み合うウルフアロンとEVIL
昨年6月にプロレス転向を発表し、金屏風の前で新日本プロレス入団会見を行ってから半年。ウルフは、あす4日に東京ドームで行われる『WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム』の『NEVER無差別級選手権試合 ウルフアロンデビュー戦』でプロレスデビューを飾る。
この日は対戦相手である“キング・オブ・ダークネス”EVILとともにステージに登場。冒頭、新年のあいさつを済ませた後「ここまでの半年間、プロレスラーになるために練習をしてきました。そしていよいよ明日デビューの日です。これまでの半年間準備してきたものと、これまでの競技で培ってきたもの全てを合わせ、必ずEVILを倒します」と意気込み。
一方、EVILは「おい、ウルフよ。俺もよ、わざわざこのベルトをかけてやったんだ。お前にもリスクを背負ってもらう」とのっけからかまし、「これはよ、チャンピオン権限だ。お前が負けたら坊主並びに柔道着禁止だ。どういうことかわかるか。今後いかなる時も柔道着に袖を通すなってことだ。どうだ、柔道しかない男。やれんのかこの野郎」とマイクを投げつけて挑発した。
これにウルフは「まあ、まず僕には僕の考えがあるので」と大人の対応。しかしEVILが「やるのか。やらねえのか。煮え切らねえ野郎だな。おい。ビビってんじゃねえのかこの野郎。やれるならはっきりやるって言ってみろ、おい」と挑発を続けると、「やります」と受けることを表明した。
これにEVILは「やるって言ったな。お、言ったなおい。男に二言はねえよな」「墓穴掘ったなこの野郎。明日な、おめえを八つ裂きにしてやるからな。わかったかよ。覚えとけ」と再度挑発。
その後、記者から「坊主になることと、今後一切柔道着を着れないということっていうのは、もしそうなったらウルフ選手にとってはもちろん、どのくらいのダメージがあることなんですか？」と質問が。ウルフは「まず負けることは全く考えてませんけど。僕、もともと柔道をやってた頃は坊主でしたし。僕は本当プロレスラーになりたくて入団させてもらってるので、そこに対して大きなダメージはないというふうに思ってます」と回答。
だが、「柔道着着れなくなるってことは、今後『ちびっこ柔道教室』みたいなのはできないということになるんですか？」とツッコまれると「少し話が変わってきますね」と驚きをみせつつ、「そのためにも負けられないですね」と意気込んだ。
質疑応答を終え、2人並んでの記念撮影の場面ではEVILがウルフを襲撃。ワイシャツのボタンを取られ、はだけさせられたウルフは、EVILをにらみながら記念撮影なしのまま退場した。
