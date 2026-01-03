立体駐車場に入るだけじゃない!?「ヴェゼル」の新グレード「e:HEV RS」の走りが魅力的だった

ホンダのコンパクトSUVの人気モデル「VEZEL（ヴェゼル）」に追加された新グレード「e:HEV RS」。車高を低めに抑えることで、立体駐車場に入れることも可能になったほか、走行性能にも好影響を与えていて「VEZEL」の魅力をさらに磨き上げるものでした。

■都会的な印象を増したデザイン

「VEZEL」といえば都会的なデザインと、高い走行性能でホンダのSUVの中でも人気の高い存在。ただ、街中で見かける機会も多いだけに、そろそろ見た目の変化もほしいと感じていたファンもいるかもしれません。

そんなタイミングで投入されたのが「e:HEV RS」グレードです。その名の通りスポーティな走りにフォーカスしたグレードですが、専用のエクステリアも採用され、見た目の印象もブラッシュアップされているのが魅力です。

新グレード「e:HEV RS」の魅力のひとつが、全高が1545mmに抑えられていて都市部によくある機会式の立体駐車場にも入れられるサイズとなっていること。車高を15mm低く設定されたローダウンサスペンションに加えて、シャークフィンアンテナを廃したことでこのサイズを実現しています。

フロントグリルとフロントバンパーロアーグリルは専用デザインとされていて、ロアーガーニッシュやバンパーモールディングもダーククローム仕上げに。ドアミラーもブラックとされていて、元々スポーティな印象のデザインをさらに引き締めています。18インチのアルミホイールもダーク切削クリアの専用デザインです。既存の「VEZEL」に“見慣れた感”を覚えていた人たちにも、良いアクセントになりそうです。

インテリアも黒を基調に赤のアクセントが効いていてスポーティな印象が強まっています。本革巻のステアリングやアームレストなどにもレッドのステッチが施され、シート表皮はラックススウェードを採用するなど高級感のある質感に。乗り込んだだけで「RS」であることを感じさせてくれます。

■走りの魅力もさらにブラッシュアップ

「VEZEL」の走りの魅力は、SUVとしては低重心でキビキビとしたハンドリングでしたが、「e:HEV RS」はその魅力をさらに磨き上げた印象でした。15mm低くなった車高はアイポイントが変わったと感じられるほどではありませんが、走り出すと重心がさらに低くなっていることが感じられます。

パワートレインのスペックは他グレードと差はありませんが、引き締められた専用サスペンションのおかげで街中を流していてもスポーティな印象。タイヤからの路面情報もよりダイレクトに伝わってくるのに加えて、専用チューニングの施された電動パワーステアリングのおかげでさらに意のままに動いてくれる感覚が強まっています。

高速道路やワインディングを走ると、その印象はさらに強まります。SUVでありながら路面に張り付いているようなグリップが感じられ、ステアリング操作に合わせてスッとノーズが入っていく感覚はスポーティカーに近いもの。峠道などを走った際の気持ち良さやSUVの中でも出色の完成度です。個人的には現行「VEZEL」の完成形と言えるハンドリングだと感じました。

ちょっと意外だったのはHonda SENSINGによるACCで高速道路を走っているときの快適性も向上しているように感じられたこと。サスペンションストロークが短くなっていることで、前走車が減速したのに合わせてブレーキがかかった際のピッチングも小さく、ステアリングが自動で切れたときのロール感も少ないように思えました。

先代の「RS」グレードにはなかった4WDが選べるようになったのも、雪の路面などを走る機会が多いユーザーにとっては朗報でしょう。”走り”にフォーカスしたグレードが加わったことで「VEZEL」の魅力はさらに増したと言えそうです。

価格：374万8800円〜（4WDは396万8800円）

サイズ：4385×1790×1545mm

重量：1380kg（4WDは1460kg）

エンジン：1486cc4気筒＋2モーター

最高出力（エンジン）：106PS/6000~6400rpm

最大トルク（エンジン）：127Nm/4500~5000rpm

最高出力（モーター）：131PS/4000~8000rpm

最大トルク（モーター）：253Nm/0~3500rpm

料消費率（WLTCモード）：25.4km/L（4WDは21.4km/L）

>> ホンダ「VEZEL」

＜取材・文／増谷茂樹＞

増谷茂樹｜編集プロダクションやモノ系雑誌の編集部などを経て、フリーランスのライターに。クルマ、バイク、自転車など、タイヤの付いている乗り物が好物。専門的な情報をできるだけ分かりやすく書くことを信条に、さまざまな雑誌やWebメディアに寄稿している。

