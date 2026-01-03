櫻坂46谷口愛季・的野美青・山田桃実、勝負の2026年の鍵を握る注目メンバー

2025年の櫻坂46は、2ndアルバム『Addiction』を起点に、東京ドーム・京セラドーム大阪公演を含む「5th TOUR 2025 “Addiction”」を開催し、その活動規模を広げた。また、グループには四期生が仲間入りし、新世代の台頭も象徴的な年だったと言えるだろう。本記事では、そんな櫻坂46の中で2026年注目のメンバーをピックアップし、期待のポイントと共に紹介したい。

三期生の谷口愛季は、グループでの活動に加えて個人としてのメディア露出も印象的なメンバーだ。『blt graph.』『週刊少年チャンピオン』などの雑誌でも表紙起用されており、その発信力の強さを示した。そんな中、13thシングル『Unhappy birthday構文』では表題曲メンバーから外れ、BACKSメンバーとして活動したことは、大きな意味を持ったのではないだろうか。谷口は自身のブログで、座長を務めた「13th Single BACKS LIVE!!」を振り返り、「今回色々な経験をさせていただいて、 ぐんっと成長できた気がします」と明かしている。2026年は、経験を積んで成長した部分をどのように発揮してくれるのか、注目だ。

谷口と同じく三期生の的野美青の2025年は、明確に転機と言える。12thシングル『Make or Break』では表題曲センターを任され、グループの前進を象徴する立場に立った。2026年は、センターというポジションで得た注目を、ライブの説得力やメディア対応力、言葉の強度などへと落とし込み、継続的な評価へ変えていけるかが重要になってくるだろう。また、グループ外の活動としては、NHKのラジオドラマ『あさの居る場所』にて主人公・朱佐役を務めたことも印象的だ。2026年はグループを牽引する存在として、より深みを増した表現に期待したい。

山田桃実は、四期生の合流によって動き出した“新・櫻坂”を体現するようなメンバー。四期生曲「死んだふり」ではセンターに抜擢され、そのパフォーマンスとポテンシャルの高さでファンを唸らせた。2026年注目したいのは、そんな山田が、センター経験者としてどんな形で存在感を積み上げていくかという点だ。期別曲や単独公演で注目を集めた段階から、ライブの安定感、曲ごとの表現の切り替え、発信面での説得力をどこまで伸ばせるかがポイントになるのではないだろうか。いずれは四期生がシングル表題曲を歌うメンバーに入る時がくるはずだが、その際の選抜入りにも期待がかかる存在だ。

櫻坂46の2026年は、4月11日・12日には、櫻坂46『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』をMUFGスタジアム（国立競技場）で開催することが決まっており、大きな勝負に出る年だと言えるだろう。5周年を経て次なるステージに向かっていくグループの中心を担うであろう、3人の活躍に注目だ。