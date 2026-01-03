「漫画代が実質タダになるのが最高」金融資産4億円超・46歳男性の株主優待
現在上場企業の1500社以上が導入している株主優待。新NISAなどをきっかけに増えた個人投資家に向け、魅力的な優待品をアピールする企業も増えています。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
同居家族構成：本人、妻（44歳）、長男（17歳）
居住地：東京都
雇用形態：無職
世帯年収：本人2000万円以上（配当金などと推察）、配偶者50万円
現預金：200万円、リスク資産：4億1000万円
▼リスク資産内訳
・中国株：4億円
・日本株：700万円
・ビットコイン：200万円
・純金コイン：150万円
株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、パピレス＜3641＞だそう。
優待の内容は「電子書籍レンタルサイトRenta!で使える1万ポイント」。「ネットを見ていると漫画の広告がたくさん出てくるが、株主優待で購入できたらと思って」株主になり、投稿時点で「3年間保有」しているといいます。
優待のおかげで「読みたかった戦争の歴史漫画『ペリリュー 楽園のゲルニカ』全巻が気軽に読めた。自宅で暇な時間に寝転がって優待を使って読んでいる。息子が読みたい漫画も、まずこのサイトであれば無料で読めるのですすめている」とあります。
その後、コロワイド株は「どんどん株価が上がって4倍ほどに。現在は優待利回りが低くなったので売却したが家族との楽しい思い出もたくさんできたし、売ってもとても儲かったのでよい思い出だ」と振り返ります。
銘柄選びの際に重視しているポイントは「優待の実質的な価値と株価の利回り」だそう。今後購入を考えている優待銘柄は「最近は米が高いので、米を現物でもらえる会社を物色している」とのことでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
