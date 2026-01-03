お笑いコンビ「アルコ＆ピース」が3日、NHK「生放送！紅白歌合戦お正月スペシャル」（後7・20）に出演し、昨年大みそか「NHK紅白歌合戦」のドミノ企画の舞台裏を明かした。

27年ぶりに出場したTUBEのパフォーマンスに参加するなど紅白を盛り上げたアルピーの2人。演歌歌手・水森かおりの「大阪恋しずく〜紅白ドミノチャレンジ2025〜」では、ドミノのスターターを務めたキングカズことサッカー元日本代表FW三浦知良や「M-1グランプリ2025」を制したお笑いコンビ「たくろう」らとともに、2万2000個を使ったドミノ企画をタキシード姿で見守った。

現場ではハプニングが起きたといい、平子祐希が「映ってないところで酒井がまさかのカフスを落とすっていう…やっちゃいけないことを」と明かすと、司会の有吉弘行も「あの現場で？」と驚き。

酒井健太は「そしたらカズさんが付け方を教えてくれて、付けてくれました」と振り返り、超大物がカフスボタンを付けてくれたことを告白。

ドミノ企画のスタジオの緊張感は凄かったそうで、「前日リハでもドミノやるし、当日の午前中リハでも全部倒すんです」と明かすとスタジオからは驚きの声が上がった。