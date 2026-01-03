女王の大胆な攻め、くらった相手はひとたまりもない。岡本詩菜の鋭い切り返しにポーカー大好き俳優が悶絶。観戦者も大いに沸く場面があった。

【映像】美人すぎるポーカープロの“攻め”に本郷奏多が悶絶

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第3回が12月27日に放送。

この場面、本郷はダイヤとクラブの「55」という手。岡本はダイヤとクラブの「J7」。フロップはスペードの「8」、ハートの「10」、クラブの「A」。「9」が来れば岡本にストレートができる、いわゆる“ガットショット”の状態となった。岡本はここで本郷の動きを探るチェック。勝機ありとみた本郷は、ポット4400のサイズに対して大きめの2800点をベット、岡本へプレッシャーをかける。

解説のアントニー（マテンロウ）は「チェックレイズするんじゃない？女王」と予想。「ハイレベルな駆け引き…」と観戦者からも声が上がった。予想通り、岡本は6500点へとレイズ。実況の田口尚平は「いったいったいった！」と声を張り上げ、スタジオは一気に歓声に包まれた。

これを受けた本郷は、しばしフリーズした後、悶絶の表情。アントニーは「当たったよ！俺の解説！」と得意げに語るも、周囲からは「岡本さんがすごいだけ」と即座にツッコミが入る。田口は「WSOP2連覇の岡本詩菜、このレイズに本郷奏多は悶絶！」と状況を伝えた。

最終的に本郷はフォールドを選択し、岡本が4400点のポットを獲得。アントニーは「ああいうガットショットでチェックレイズするんですよ。これが世界女王」と、その大胆さと精度に脱帽していた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）