メロウな気分を盛り上げる♡ 毎日をちょっと特別にしてくれる【香りアイテム】3選

毎日をちょっと特別にしてくれる、そんな特別感のあるアイテムが知りたいコ必見♡ 今回は、まとうだけでムードが上がる「香りアイテム」を3つご紹介します。気持ちが明るくなったり、落ち着けるお気に入りの香りをぜひチェックしてみて！

香り 私たちにとって身近な“香り”。気持ちが明るくなったり、落ち着けるお気に入りを見つけて。

Item Diptyqueのソリッドパフューム カラーリングされたパケがめずらしい 練り香水は、どこでもさっとつけられるのがうれしいポイント！アルコールフリーで肌にもやさしい。リフィルの購入もできる。 リフィラブル ソリッドパフューム ドソン 9,130円／Diptyque Japan

Item Aesopのルームフレグランス 部屋に溶け込むシンプルなビジュ シュッとするだけでお部屋が高揚感に包まれるルームスプレー。1本で約30分楽しめるインセンスは軽石でつくられたホルダーつき。 〈上〉イストロス アロマティック ルームスプレー 100mL 7,920円、〈下〉サラシナ アロマティック インセンス 4,950円／ともにイソップ