メロウな気分を盛り上げる♡ 毎日をちょっと特別にしてくれる【香りアイテム】3選

写真拡大 (全4枚)

毎日をちょっと特別にしてくれる、そんな特別感のあるアイテムが知りたいコ必見♡ 今回は、まとうだけでムードが上がる「香りアイテム」を3つご紹介します。気持ちが明るくなったり、落ち着けるお気に入りの香りをぜひチェックしてみて！

香り

私たちにとって身近な“香り”。気持ちが明るくなったり、落ち着けるお気に入りを見つけて。

Item Diptyqueのソリッドパフューム

カラーリングされたパケがめずらしい

練り香水は、どこでもさっとつけられるのがうれしいポイント！アルコールフリーで肌にもやさしい。リフィルの購入もできる。

リフィラブル ソリッドパフューム ドソン 9,130円／Diptyque Japan

Item Aesopのルームフレグランス

部屋に溶け込むシンプルなビジュ

シュッとするだけでお部屋が高揚感に包まれるルームスプレー。1本で約30分楽しめるインセンスは軽石でつくられたホルダーつき。

〈上〉イストロス アロマティック ルームスプレー 100mL 7,920円、〈下〉サラシナ アロマティック インセンス 4,950円／ともにイソップ

Item BULYの水性香水

リッチな気分になれる高級感がたまらない♡

フランス パリで生まれた、アンティークなパケがたまらない！お肌にやさしい水性香水だから、やわらかい香りが長く続く。ローズの甘みとジンジャーの香りが降りそそぐ。

オー・トリプル ローズ・ドゥ・ダマス 75mL 23,210円／ビュリージャパン 

撮影／林真奈 文／天井玖瑠海、杉山春花、大熊芹奈