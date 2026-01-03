メロウな気分を盛り上げる♡ 毎日をちょっと特別にしてくれる【香りアイテム】3選
毎日をちょっと特別にしてくれる、そんな特別感のあるアイテムが知りたいコ必見♡ 今回は、まとうだけでムードが上がる「香りアイテム」を3つご紹介します。気持ちが明るくなったり、落ち着けるお気に入りの香りをぜひチェックしてみて！
香り
私たちにとって身近な“香り”。気持ちが明るくなったり、落ち着けるお気に入りを見つけて。
Item Diptyqueのソリッドパフューム
カラーリングされたパケがめずらしい
練り香水は、どこでもさっとつけられるのがうれしいポイント！アルコールフリーで肌にもやさしい。リフィルの購入もできる。
Item Aesopのルームフレグランス
部屋に溶け込むシンプルなビジュ
シュッとするだけでお部屋が高揚感に包まれるルームスプレー。1本で約30分楽しめるインセンスは軽石でつくられたホルダーつき。
Item BULYの水性香水
リッチな気分になれる高級感がたまらない♡
フランス パリで生まれた、アンティークなパケがたまらない！お肌にやさしい水性香水だから、やわらかい香りが長く続く。ローズの甘みとジンジャーの香りが降りそそぐ。
撮影／林真奈 文／天井玖瑠海、杉山春花、大熊芹奈