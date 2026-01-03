BMSG¼çºÅ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿STARGLOW¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¥·¥ê¡¼¥º¸ø³«
STARGLOW
BMSG¼çºÅ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTHE LAST PIECE¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢RUI¡¦TAIKI¡¦KANON¡¦GOICHI¡¦ADAM¤Ë¤è¤ë5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×"STARGLOW (¥¹¥¿¡¼¥°¥í¥¦)"¤¬¡¢1·î21Æü¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØStar Wish¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀè¶î¤±¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¥·¥ê¡¼¥º¡ÖSTARGLOW IS COMING¡×¤ÎÂè1ÃÆ"KANONÊÔ"¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ÃÆ¡ÖSTARGLOW IS COMING -KANON-¡×
¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê±é½Ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¤³¤Î¡ÖSTARGLOW IS COMING¡×¤Ï¡¢ËÜÆü¤è¤êSTARGLOW YouTube¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÏ¢Æü¸ø³«Í½Äê¡£ÌÀÆü¤Ï¤É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
9·î22ÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMoonchaser¡×¤¬Billboard JAPAN Hot 100¤Ç½éÅÐ¾ì7°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ËÁ¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿Èà¤é¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØStar Wish¡Ù¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖStar Wish¡×¡¢11·î10Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖPIECES -STARGLOW Ver.-¡×¤Î¤Û¤«¡¢¿·¶Ê¡ÖMy Job¡×¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²ÝÂê¶Ê¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡ÖLove Myself¡×¤ÎSTARGLOW¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡ÖLove Myself '26¡×¤ò´Þ¤àÁ´4¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£
½é²óÈ×A¤Î±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡ÖStar Wish -Music Video-¡×¡¦¡ÖStar Wish -Behind The Scenes-¡×(Ìó49Ê¬)¡¢½é²óÈ×B¤Ë¤Ï»£¤ê²¼¤í¤·ÆÃÅµ±ÇÁü¡ÖSTALOG -SPECIAL EDITION- [THE LAST PIECE »×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤Ø]¡×(Ìó59Ê¬)¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¤Û¤«¡¢»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ¡¦¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯(28P)ÉÕ¤¤ÎBMSG MUSIC SHOP¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï½é²óÈ×A¡¦B¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖStar Wish -Photo Shooting Behind The Scenes-¡×(Ìó22Ê¬)¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡Ö[Star Wish] Keyring¡×ÉÕ¤¤ÎBMSG MUSIC SHOP¸ÂÄê¥Ð¥ó¥É¥ë¾¦ÉÊ¤È¡¢Á´6·ÁÂÖ¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢³Æ·ÁÂÖ(½é²óÀ¸»ºÊ¬)¤ËÉõÆþ¤Î±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦Åìµþ¡¦°¦ÃÎ¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¤Ç¤Î¡ÖTalk Show & Greeting¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤´¾·ÂÔ¤Û¤«¹ë²ÚÆâÍÆ¤â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢STARGLOW¤Ï¤³¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤ò·È¤¨¡¢1·î31Æü¡¦2·î1Æü¤Ë²£ÉÍBUNTAI¤Ç¤Î½é¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥Ù¥ó¥È"STARGLOW DEBUT SHOWCASE¡ØWish upon a star¡Ù¡É¤Î³«ºÅ¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£