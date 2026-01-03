◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

青学大が、１０時間３７分３４秒の総合新記録で３連覇を達成した。レース後、チームメートから９回胴上げされた原晋監督は「１２年で（優勝）９度でしょ。計算すると勝率、何割になるんだろう。すごいことをやったなというその実感はあります」と、振り返った。

取材中、箱根駅伝をベースにしたマラソン強化の重要性を説いた原監督は、５区山登りで異次元の区間新をマークした黒田朝日のマラソン挑戦に言及。「今年の９月になるか、来年の９月か分かりませんけど、ベルリンで２時間３分台を出したい。日本記録、２時間３分。それは狙っていきたいと思う」と熱を込めた。昨年１２月には、３４歳の大迫傑（リーニン）が２時間４分５５秒の日本新をマーク。同監督は「大迫が出すんですよ」と、語気を強めた。

学生とは一回り上の大迫の偉業。「ベンチマークとしてそれだけの記録を出してくれたというのは、感謝しかない」とした上で「３４ですよ。彼が第一戦で走ってる場合じゃないですよ」と若手の奮起を促した。教え子の日本記録更新に自信をのぞかせつつ「３４歳、いつまでも日本ナンバーワンにおらしちゃいけないですよ。マラソンを走らすために、箱根駅伝をもっともっと強化する。そういう視点で、日本陸上界を作っていかないと。僕はそういう持論です」と“原節”で説いた。