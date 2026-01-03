¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ÀïÁ°Æü²ñ¸«¤Ç£Å£Ö£É£Ì¤ËË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤ë¡ÖÉé¤±¤¿¤éË·¼ç¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë½ÀÆ»Ãå¶Ø»ß¡×¤âÄÌ¹ð¡Ä£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥à
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö£×£Ò£Å£Ó£Ô£Ì£Å¡¡£Ë£É£Î£Ç£Ä£Ï£Í¡¡£²£°¡¡£é£î¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¡¡Ãª¶¶¹°»ê°úÂà¡×¡Ê£´Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ´ÀÊ´°Çä¤ÎÊ¨Æ¶½¹Ô¡£²ñ¸«¤Ç£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµéÁª¼ê¸¢»î¹ç¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë½ÀÆ»ÃË»Ò£±£°£°¥¥íµé¤Ç£²£°£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤È²¦¼Ô¡¦£Å£Ö£É£Ì¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¤¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤èÌÀÆü¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¥µ»¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÉ¬¤º£Å£Ö£É£Ì¤òÅÝ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡£Å£Ö£É£Ì¤Ï¡Ö¤ª¤¤¥¦¥ë¥Õ¤è¡£²¶¤â¤è¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò·ü¤±¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¡¡¥ª¥Þ¥¨¤Ë¤â¥ê¥¹¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¤è¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¸¢¸Â¤À¡£¡¡¥ª¥Þ¥¨¤¬Éé¤±¤¿¤éË·¼ç¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë½ÀÆ»Ãå¶Ø»ß¤À¡£¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤ï¤«¤ë¤«¡¢¥ª¥¤¡©¡¡º£¸å¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¤È¤¤â½ÀÆ»Ãå¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¡£¤É¤¦¤À¡©¡¡½ÀÆ»¤·¤«¤Ê¤¤ÃË¡¢¤ä¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¥³¥Î¥ä¥í¡¼¡©¡×¤ÈÍ×µá¡£¥¦¥ë¥Õ¤¬¡Ö¤Þ¤ºËÍ¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤Î¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È£Å£Ö£É£Ì¤Ï¡Ö¤ä¤ë¤Î¤«¤ä¤é¤Í¤¨¤Î¤«¡¢¼Ñ¤¨ÀÚ¤é¤Í¤¨¥ä¥í¡¼¤À¤Ê¡¢¥ª¥¤¡£¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤Î¤«¡¢¥³¥Î¥ä¥í¡¼¡©¡¡¥ª¥Þ¥¨¤Ï¥Á¥¥ó¤Ê¥ä¥í¡¼¤À¤Ê¤¢¡¢¥ª¥¤¡£¤³¤Î²²ÉÂ¼Ô¤¬¡¢¥ª¥¤¡£¤ä¤ì¤ë¤Ê¤é¤Ï¤Ã¤¤ê¤ä¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ß¤í¡¢¥³¥Î¥ä¥í¡¼¡ª¡¡Æ¨¤²¤ë¤Î¤«¡¢¥ª¥¤¡©¡¡Æ¨¤²¤ë¤Î¤«¡¢¥ª¥¤¡©¡×¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡Ö¤ä¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤É¤è¤á¤¡¢Çï¼ê¤òÁ÷¤ê¡Ö¤ä¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Ê¡¢¥ª¥¤¡©¡¡¸À¤Ã¤¿¤Ê¡¢¥ª¥¤¡©¡¡ÃË¤ËÆó¸À¤Ï¤Í¤¨¤è¤Ê¡¢¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¡¼¡ª¡¡Êè·ê¤ò·¡¤Ã¤¿¤Ê¡¢¥³¥Î¥ä¥í¡¼¡ª¡¡ÌÀÆü¤Ê¡¢¥ª¥á¡¼¤òÈ¬¤ÄÎö¤¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¤Ê¡ª¡¡¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¡¢¤è¡Á¤¯¡¢³Ð¤¨¤È¤±¡Á¡ª¡ª¡×¤È£Å£Ö£É£Ì¤Ï¹â¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡µ¼Ô¤«¤é¡ÖË·¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤È¡¢º£¸å°ìÀÚ½ÀÆ»Ãå¤òÃå¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤Î¤°¤é¤¤¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤Þ¤ºÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢ËÍ¡¢¤â¤È¤â¤È½ÀÆ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÏË·¼ç¤Ç¤·¤¿¤·¡£ËÍ¤ÏËÜÅö¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Þ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÃÄ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤ÆÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤µ¤é¤Ëµ¼Ô¤«¤é¡Ö½ÀÆ»Ãå¤òÃå¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¡È¤Á¤Ó¤Ã»Ò½ÀÆ»¶µ¼¼¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡Ö¾¯¤·ÏÃ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡£¤Þ¤¢¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÆþ¾ì¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¡¢Æþ¾ì¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤É¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤¨¤ëÈÏ°Ï¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤ÏÌÀÆü¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼Áµ¿±þÅú¤¬½ªÎ»¤·¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë°Ü¤ë¤È¡¢£Å£Ö£É£Ì¤¬¥¦¥ë¥Õ¤ËÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤Ç½³¤ê¤òÆþ¤ì¡¢¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤ò°ú¤ÇË¤ëË½µó¡£¹²¤Æ¤Æ¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¤¬³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤È¡¢£Å£Ö£É£Ì¤Ï¥¦¥ë¥Õ¤Ë¡Ö¤ä¤ë¤«¡¢¥³¥é¡ª¡¡Íè¤Æ¤ß¤í¡¢¥³¥Î¥ä¥í¡¼¡ª¡×¤È¥Ù¥ë¥È¤ò·Ç¤²¤ÆÄ©È¯¡£¥¦¥ë¥Õ¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢£Å£Ö£É£Ì¤Ï´éÌÌ¤«¤¤à¤·¤ê¤Ç¤Ò¤ë¤Þ¤»¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò·Ç¤²¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ï¤³¤Î¥ª¥ì¤À¡ª¡¡¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¡ª¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Øµî¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥àÁ´ÂÐÀï¥«¡¼¥É
¡¡¢§¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£±£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé¡Ê£±£µ»þ£±£µÊ¬¤´¤í³«»ÏÍ½Äê
²ÅÆ£¾¢ÇÏ¡õ¾¾ËÜÃ£ºÈ¡¡£ö£ó¡¡Â¼Åç¹îºÈ¡õ°ÂÅÄÍ¥¸×
¡¡¢§Âè£°»î¹ç¡¡£Î£Ê£Ð£×¡¡£×£Ï£Ò£Ì£ÄÇ§Äê£Ô£ÖÁª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£±£µÊ¬£±ËÜ¾¡Éé¡Ê¸á¸å£³»þÈ¾³«»ÏÍ½Äê¡Ë
²¦¼Ô¡¦¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥º¥â¡¡£ö£ó¡¡Ä©Àï¼Ô¡¦¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹
¡¡¢§Âè£±»î¹ç¡¡£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé£¶¿Í¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢»î¹ç¥È¥ë¥Í¡¼¥É¥é¥ó¥Ü¡¼¡¡»þ´ÖÌµÀ©¸Â¾¡Éé
²¦¼ÔÁÈ¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¡¢£Ù£Ï£È¡¢ÌðÌîÄÌ¡¡£ö£ó¡¡Ä©Àï¼Ô¤Ï°Ê²¼¤Î£·¥Á¡¼¥à
¸åÆ£ÍÎ±ûµª¡õ£Ù£Ï£Ó£È£É¡½£È£Á£Ó£È£É¡õ¥Ü¥ë¥Á¥ó¡¦¥ª¥ì¥Ã¥°ÁÈ
¿¿ÊÉÅáµÁ¡õÅÄ¸ýÎ´Í´¡õ¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯ÁÈ
ÀÐ°æÃÒ¹¨¡õ¥¿¥¤¥Á¡õ¾®ÅçÁïÁÈ
³¤ÌîæÆÂÀ¡õ¾åÂ¼Í¥Ìé¡õÉðÃÎ³¤ÀÄÁÈ
¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼£Ê£ò¡¥¡õÂç´äÎÍÊ¿¡õ¥Ï¡¼¥È¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óÁÈ
£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å¡õ£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¡õ¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥³¥Ê¡¼¥ºÁÈ
À®ÅÄÏ¡¡õ£Ó£Á£Î£Á£Ä£Á¡õ¶â´ÝµÁ¿®ÁÈ
¡¡¢§Âè£²»î¹ç¡¡£É£×£Ç£Ð½÷»Ò¡õ£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç½÷»Ò¥À¥Ö¥ëÁª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦¼Ô¡¦¼ëÎ¤¡¡£ö£ó¡¡£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç½÷»Ò²¦¼Ô¡¦¾åÃ«º»Ìï
¡¡¢§Âè£³»î¹ç¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë£±£°¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡¢¥É¥ê¥é¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡¢¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥É¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¡¢ÂëÌÚ¿®¸ç¡¡£ö£ó¡¡£Ø¡¢¥¢¥ó¥É¥é¥Ç¡¦¥¨¥ë¡¦¥¤¥É¥í¡¢£È£Å£Î£Á£Ò£Å¡¢¥«¥é¥à¡¦¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¡¢¥°¥ì¡¼¥È¡½£Ï¡½¥«¡¼¥ó
¡¡¢§Âè£´»î¹ç¡¡£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¡¡¼¡´üÄ©Àï¼Ô·èÄê£´£×£Á£Ù¥Þ¥Ã¥Á¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¡¡£ö£ó¡¡ÀÐ¿¹ÂÀÆó¡¡£ö£ó¡¡Æ£ÅÄ¹¸À¸¡¡£ö£ó¡¡£Ó£È£Ï
¢¨£´Áª¼êÆ±»þ¤Ë»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤Î£±Áª¼ê¤¬¾¡Íø¤·¤¿»þÅÀ¤Ç·èÃå¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¢§Âè£µ»î¹ç¡¡£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµéÁª¼ê¸¢»î¹ç¡¡¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
²¦¼Ô¡¦¡È¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¡É£Å£Ö£É£Ì¡¡£ö£ó¡¡Ä©Àï¼Ô¡¦¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó
¡¡¢§Âè£¶»î¹ç¡¡£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé¡õ£É£×£Ç£Ð¡¡£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¥Ø¥Ó¡¼µé¥À¥Ö¥ëÁª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡¡£ö£ó¡¡£É£×£Ç£Ð¡¡£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦ÄÔÍÛÂÀ
¡¡¢§Âè£·»î¹ç¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé¡¡Ãª¶¶¹°»ê°úÂà»î¹ç
Ãª¶¶¹°»ê¡¡£ö£ó¡¡¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«