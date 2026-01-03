グラモア福袋2026が解禁！最大62％OFFで始めるご褒美インナー

新しい年の始まりは、心もからだも前向きに整えたいもの。育乳ブラのパイオニアとして多くの女性に支持されてきたglamore（グラモア）から、2026年も待望の福袋が登場します。累計139万枚超の実績を誇るグラモアブラをはじめ、人気シリーズが詰まった豪華ラインアップは、最大62％OFFと驚きの内容。さらにラッキーカラーを取り入れた特別セットも用意され、新年のスタートにぴったりの企画です。

運気も気分も上がるラッキーカラー福袋



今年注目したいのは、風水的ラッキーカラー「RED」「ORANGE」「GOLD」を取り入れたラッキーカラー福袋。

グラモアブラ、キスするブラ、フェザーライクブラの人気シリーズを組み合わせ、A・B・Cの3タイプから選べます。

ブラジャー2点、セットショーツ2点の計4点入りで、最大14,850円相当が8,888円(税込)と大変お得。

販売期間は2025年12月19日(金)AM10:00～2026年1月15日(木)AM9:59まで。華やかなカラーで、2026年をポジティブに彩ってくれます。

定番派におすすめの人気ブラ福袋



Atype/ラッキーカラー福袋

Btype/ラッキーカラー福袋

Ctype/ラッキーカラー福袋

不動の人気を誇るグラモアブラ福袋は、単品ブラジャー5点入りで最大26,400円相当が9,999円(税込)。カラーはおまかせながら、育乳設計による安定感と美しい谷間メイクを存分に体感できます。

また、公式サイト限定で登場するキスするブラ福袋も同価格9,999円(税込)で、最大24,750円相当の5点入り。

自然な丸みと女性らしいデコルテを叶えたい方におすすめです。どちらも数量限定のため、早めのチェックが安心です。

新しい一年を、前向きな自分で迎えるために♡



年齢やライフステージとともに変化するからだに寄り添い、自信を与えてくれるグラモアのインナー。2026年福袋は、そんなブランドの想いが詰まった特別なラインアップです。

最大62％OFFの価格設定に加え、ラッキーカラーや人気モデルを選べる楽しさも魅力。さらに公式サイトでは、ショーツ同時購入5,500円以上で26％OFFクーポンもスタートします。

自分へのご褒美におすすめです♪