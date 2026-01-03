【義母…コソコソ月2万】痩せた息子「昼は菓子パン」節約生活に母ショック！＜第8話＞#4コマ母道場
夫婦のお小遣い事情は、家庭によってさまざまです。毎月決まった額をお小遣いにするご家庭もあれば、収入から一定額を家計に入れ、残りを自由に使うというご家庭もあるでしょう。お小遣いのかたちは本当にそれぞれ。今回は、そんな「夫婦のお小遣い」をめぐるお話です。主人公は、夫がお小遣いとは別に受けている“ある援助”がどうしても気に入らないようで……！？
第8話 母、心配＜ユウノスケ目線＞
【編集部コメント】
ユウノスケさんのお母さん、親だからこそ気づけたのかもしれませんが、息子が痩せたのを見逃しませんでした。そして昼食事情を聞いて愕然。「やりくり」と言いながらお昼を菓子パンにしていたことを知ります。痩せたのはまだ少しだったものの、明らかに顔色や肌質が以前より悪い息子。そのうえ晩酌をしているようなので、夕飯もそう多くはなさそう……お母さんはいずれ体調を崩すのが目に見えている息子の生活を知り、思わず頭を抱えてしまったようです。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・横内みか
