Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¿Æ¹§¹Ô¥Ç¥£¥Ê¡¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¤¬Êì¿Æ¤È¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥Ç¡¼¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë Êì¤ÈÆó¿Í¤ÇÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ø ¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö´°Á´¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÊì¤È¤Î¥È¡¼¥¯¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢YouTube¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡Ö¥ì ¥»¥¾¥ó¡×¤Î¸Ä¼¼¤ÇÊì¤È¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤äÍÄ¾¯´ü¤Î¤³¤È¡¢Å·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤ó¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥°¥ì¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥³¡¼¥Ç¤òÃå¤¿¥¦¥¨¥ó¥Ä¤ÎÊì¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¥Þ¥Þ¤ÎÀ¼²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¾åÉÊ¤À¤±¤ÉÅ¬ÅÙ¤Ë»¨¤Ê´¶¤¸¡×¡ÖÊì¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¼¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼ã¤¤¤·²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×¡ÖÃý¤êÊý¤ËÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¿Æ¹§¹ÔÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö»ÒÌò¤«¤é40ºÐ¤Îº£¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈÂè°ìÀþ¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¨¤ËÅØÎÏ¤È¿ÍÆÁ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£