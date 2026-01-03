¡Ö¤Þ¤Â¤«¡¼¡×¡Ö¤É¡¼¤·¤¿¤ó¡×°¤Éô»íà¤Ó¤Ã¤¯¤êáÀÖ¥¥ã¥ß»Ñ¤Ç·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½ÀÆ»½÷»Ò52¥¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î°¤Éô»í¤¬ÀÖ¤¤¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öhappy new year¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤òÁ°¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÆ¬¤Ë¤Î¤»¤¿¥«¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£¤³¤ó¤¬¤êÆü¾Æ¤±¤·¤¿È©¤ÈÆî¹ñ¥à¡¼¥É¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢ÉáÃÊ¤Î½ÀÆ»Ãå»Ñ¤È¤ÏÊÌ¿Íµé¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤Â¤«¡¼¡×¡Ö¤¢¤éÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ï¥ï¥¤¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀÖ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤É¡¼¤·¤¿¤ó¡×¡Ö¤³¤ó¤¬¤ê¡Á¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£¡¡°¤Éô¤Ï2024Ç¯¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï2²óÀïÇÔÂà¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯6·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£