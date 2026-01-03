アメリカのトランプ大統領は3日、アメリカが南米ベネズエラに対し大規模な攻撃を行ったとした上で、「マドゥロ大統領は拘束され、国外に移送された」と明らかにしました。

トランプ大統領は3日、自身のSNSで「ベネズエラに対し大規模な攻撃を行い、成功した」とした上で、「マドゥロ大統領と妻は拘束され、国外に移送された」と明らかにしました。

ロイター通信などによりますとベネズエラの首都カラカス付近などで3日未明、複数の爆発があり、主要な軍事基地に近い地域で停電が発生しました。

これに対しマドゥロ大統領は国家非常事態を宣言し、ベネズエラ政府が「アメリカの軍事的な侵略だ」と非難する声明を発表していました。その後、ベネズエラ政府は国営放送を通じ、マドゥロ大統領と妻の所在を把握していないと明らかにしました。

アメリカの当局者はロイター通信に対し、アメリカの特殊部隊がマドゥロ大統領を拘束したと述べたということです。またランドー国務副長官は「マドゥロ大統領は自身の犯罪について法の裁きを受けるだろう」とSNSに投稿しました。

トランプ大統領は日本時間の4日未明に記者会見を行い、詳細を明らかにするとしています。