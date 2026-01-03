第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で国学院大は過去最高の総合２位に入ったが、前田康弘監督は悔しさをにじませた。

２日の往路は４位で終えるも、３日の復路は出走選手がいずれも区間５位以内の快走を見せ、表彰台に食い込んだ。前田監督は「２区の上原（琉翔）と３区の野中（恒亨）はプレッシャーでものむらいができたり、いきなり食道が痛いと言って病院に行ったりした。復路は調整を見たら勝負できるなという手応えはあったので、ある程度勝負になった」と大舞台ならではの難しさを明かした。

今大会の青学大は新記録の１０時間３７分３４秒で３連覇を達成した。「１０時間４０分くらいをマックスを見ていた。１０時間３７分台は想定外だった」と脱帽。青学大との戦いを終え「基礎ベースを上げないといけない。青山さんがすごいのは基礎ベースが高いので最初から攻める。相当高いレベルを求めていて、原（晋）監督の見ている位置もちょっと一段高かった。僕の見ている以上に高かった」と反省点を口にした。

ただ、課題だった５区の山上りで１年の高石樹が区間４位の快走を披露。大エース候補の野中や期待の下級生など、豊富な選手層で来季の箱根路に挑むことができる。「今回すごく悔しい思いしたと思うので来季はやってくれる。もう一度来季勝負できるなという手応え、正直非常に得るものが多かった。おごらずにやっていきたい」とリベンジを宣言。次こそは必ず頂点をつかみ取る。